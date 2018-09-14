西服星級達人競賽！ 林佳龍盼年輕人投入手工西服產業

2018年09月14日 17:06 中時 盧金足

台中市勞工局長黃荷婷化身麻豆走秀，展現高雅氣質。（盧金足攝）

裁縫師之子、台中市長林佳龍化身麻豆，穿上裁縫師傅量身訂作的衣服登台！台中市洋服縫紉商業同業公會舉辦首屆「西服星級達人技藝競賽」星級認證決賽，由菲柏雅服裝等12家中部手工西服名店獲得星級認證殊榮，林佳龍表示，透過星級認證，除了肯定手工裁縫師的技藝，也期待吸引更多年輕人投入手工訂製西服產業。

首屆「西服星級達人技藝競賽」星級認證決賽暨表揚典禮14日在台灣大道市政大樓舉行，模特兒穿上世界得獎作品走秀，林市長並與經發局長呂曜志及勞工局長黃荷婷都穿上量身縫製的衣服共襄盛舉，宣傳台灣西服精湛的手工藝術精神。

林佳龍表示，台中是宜居城市，期待未來是「盛會城市」，讓各式的大型盛會都在台中舉辦。今年是台中「設計元年」，市府正積極爭取舉辦2022年「世界設計之都」，「台灣設計展」也正在台中舉行。服裝設計是其中很重要的部分，專業的服裝設計師很多，但手工訂製西服卻逐漸失傳。

本次星級認證除表達對裁縫師的肯定，也希望能吸引年輕世代對手工西服的認識，進而投入相關產業。

今日活動的服裝秀壓軸，由台中市洋服縫紉商業同業公會理事長商淑華手工訂製、代表台中花博意象的「花仙子」登場，吸引眾人目光。林市長表示，他身為「裁縫師之子」，非常支持手工訂製服裝，這次台中花博工作人員的制服就是由新銳服裝設計大師周裕穎親自操刀，設計時尚感十足，不只是讓市民看美麗的花，更希望喚起對自身穿著、甚至居家環境美學的重視，這也是台中花博推展城市美學的內涵。

商淑華感謝林佳龍的支持，讓首屆西服星級達人技藝競賽順利舉辦，看到林市長為了台中花博到處努力，讓她走到哪裡都聽見「花開的聲音」，腦海裡浮現的都是花開的景象，因此特別連夜趕工訂製「花仙子」手工西服，獻給台中。

洋服縫紉商業同業公會表示，量身訂製的西服製程極其講究，首屆星級達人技藝競賽由15家中部手工西服名店，共30位服師傅參與認證，並區分為產業人才組及青年創業組，依排版、做記號、裁、針、手縫技術以及袖、領、前後片與扣眼平順度做為評分標準，透過技藝競賽展現老師傅50年深厚淬鍊功力與年輕世代的創新創意，表達技術傳承及創新發想理念。

本次星級認證評審團由世界金牌選手、西服界頂尖師傅劉石發、陳志烽、莊光榮、吳榮乾與游金塗組成，點出星級認證重要二大條件：一是純正手作、全客製化，經過量身採吋、打版製圖、手工毛襯、手工扣眼、假縫試穿和修改補正的西服；二是師傅熱忱的專業服務態度，在與客人溝通穿著文化、流行樣式後，訂做出最合適亮眼的西裝。

(中時 )