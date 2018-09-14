中市首創滑板場北屯區先完工

北屯區●子公園滑板場，14日舉行啟用典禮，面積約490平方公尺的●子滑板場，提供民眾體驗試練，Ｊ形坡道及斜台等滑板道具，引導滑板初學者練習初階動作。（張妍溱攝）

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滑板運動正夯！台中市政府投入630萬元，分別於北屯區廍子、南屯區豐富、北區中正等公園，興建3座滑板練習場，剛完工、面積約490平方公尺的廍子公園滑板場，14日率先啟用，提供民眾體驗試練，Ｊ形坡道及斜台等滑板道具，引導初學者練習初階動作；另2座滑板場年底前陸續完工，民眾可安心玩。

站在滑板上，咻一下零失誤快速滑過，讓人看了目瞪口呆。就讀大一的林同學說，以往練習滑板總是四處找場地，好比說學校操場、公園空地等，但會被檢舉、被警衛驅趕，沒有合法適當的場地練習，如今有正式的滑板場，終於可以安心練習。

市長林佳龍參加啟用典禮時表示，目前年輕人喜歡的極限運動，包括滑板、直排輪、攀爬、跑酷等，尤其2020年東京奧運，也將滑板列為正式比賽項目，為了打造專屬年輕人的滑板練習場，3座練習場均邀集運動專家、工程技師、年輕人一同參與設計，透過極限運動挑戰、發展自我潛能。

建設局指出，廍子滑板場為「上板修煉場」，長方形場地配合滑板初學者的基礎動作「上板」發想為名；豐富公園內滑板場為「滑板圓舞場」，藉由公園現有閒置的水池型式，做成碗型坡道，滑行迴旋如同圓舞一般，舞出玩家特色；中正公園內的「滑板聖殿堂」，則空間寬敞、舒適。

(中時 )

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