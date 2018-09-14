查理漢納大秀八塊肌 頂10度低溫全裸洗冷水澡

2018年09月14日 17:14 中時 潘鈺楨

查理漢納被譽「布萊德彼特接班人」。（甲上提供）

被譽為「布萊德彼特接班人」的查理漢納，在《惡魔島》飾演囚犯巴比龍，精湛演技獲得外媒極高評價，有望角逐奧斯卡小金人。而查理漢納在片中大秀八塊肌結實好身材的超尺度全裸演出，更意外引出查理漢納曾是賣座電影《格雷的五十道陰影》系列屬意男主角人選的消息，讓網友忍不住幽默一下查理沒辦法當上格雷總裁，但在《惡魔島》一樣也能有養眼鏡頭。

為了忠實呈現史上最恐怖監獄，《惡魔島》劇組不但斥資百萬美金打造五座1比1監獄造景，查理漢納和雷米馬利克更在僅有10度低溫中全裸洗冷水澡犧牲演出。兩人全裸洗澡戲足足拍攝了兩天，讓為戲減重的查理漢納甚至空腹喝威士忌取暖，他表示兩人都冷到發抖是為了真實呈現囚犯的生活，而雷米馬利克則爆料查理曾是《格雷的五十道陰影》相中的「格雷總裁」，他笑言：「雖然很冷，但至少我看到了查理漢納的裸體。」

查理漢納在《惡魔島》驚險的逃獄過程中時常滿身狼狽、沾滿泥濘，但卻絲毫不減他迷人帥氣的外貌，讓曾被譽為「布萊德彼特接班人」的查理漢納再掀討論熱潮，不少網友讚賞：「史上最帥逃犯！」、「不愧是小布接班人」、「沾滿泥巴還能那麼帥，不是誰都能辦到的。」電影21日在台上映。

(中時 )