查理漢納大秀八塊肌 頂10度低溫全裸洗冷水澡

查理漢納無緣《格雷》總裁，這次大方露。（甲上提供）

友善列印
中時
查理漢納被譽「布萊德彼特接班人」。（甲上提供）

被譽為「布萊德彼特接班人」的查理漢納，在《惡魔島》飾演囚犯巴比龍，精湛演技獲得外媒極高評價，有望角逐奧斯卡小金人。而查理漢納在片中大秀八塊肌結實好身材的超尺度全裸演出，更意外引出查理漢納曾是賣座電影《格雷的五十道陰影》系列屬意男主角人選的消息，讓網友忍不住幽默一下查理沒辦法當上格雷總裁，但在《惡魔島》一樣也能有養眼鏡頭。

為了忠實呈現史上最恐怖監獄，《惡魔島》劇組不但斥資百萬美金打造五座1比1監獄造景，查理漢納和雷米馬利克更在僅有10度低溫中全裸洗冷水澡犧牲演出。兩人全裸洗澡戲足足拍攝了兩天，讓為戲減重的查理漢納甚至空腹喝威士忌取暖，他表示兩人都冷到發抖是為了真實呈現囚犯的生活，而雷米馬利克則爆料查理曾是《格雷的五十道陰影》相中的「格雷總裁」，他笑言：「雖然很冷，但至少我看到了查理漢納的裸體。」

查理漢納在《惡魔島》驚險的逃獄過程中時常滿身狼狽、沾滿泥濘，但卻絲毫不減他迷人帥氣的外貌，讓曾被譽為「布萊德彼特接班人」的查理漢納再掀討論熱潮，不少網友讚賞：「史上最帥逃犯！」、「不愧是小布接班人」、「沾滿泥巴還能那麼帥，不是誰都能辦到的。」電影21日在台上映。

(中時 )

警方上門畫面曝光 具荷拉被告施… 入圍金鐘先餓肚子 王仁甫搞到胃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。