影》一起hi翻港都！ 海底撈南部首家店明起試營運

海底撈正式進軍港都市場，首家店選擇漢神巨蛋。（柯宗緯攝）

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海底撈正式進軍港都市場，首家店選擇漢神巨蛋。（柯宗緯攝）
專屬電梯開放給海底撈顧客。（柯宗緯攝）
海底撈免費服務。（柯宗緯攝）
日本和牛入口即化。（柯宗緯攝）
兒童遊樂園。（柯宗緯攝）
一起hi翻港都！ 海底撈南部首家店明起試營運
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大陸火鍋品牌「海底撈」，進駐高雄百貨龍頭漢神巨蛋！全店有390席座位、2間可容納10人包廂，當然不可少的「肉麻式」服務，也同樣少不了，像是美甲、按摩、擦皮鞋、變臉、撈麵表演等，15日起試營運，未來正式營運將營業至凌晨4點，滿足各時段饕客，特別開放3台專屬電梯進出。

「海底撈」看準漢神巨蛋逛街人潮，日前鋪天蓋地大打廣告，民眾引頸期盼，「究竟何時開幕？」海底撈漢神巨蛋店位在6樓，9月15至17日試營運，與百貨營業時間相同，在9月18日正式開幕後，營業時間則調整至隔日凌晨4點。

「海底撈」有4款基本鍋底，首推招牌麻辣鍋，利用乾辣椒與青花椒烹調，可依個人喜好調整麻與辣的程度。另外也也三鮮鍋、豬肚雞湯鍋、番茄鍋，除傳統鴛鴦鍋外，也有「四宮格」設計，一次滿足四種鍋底。

「海底撈」以服務至上，除基本wifi外，等候前可先使用飲料、冰淇淋、按摩椅，上桌前會先給熱毛巾，讓客人擦拭，手機可放入特殊材質的夾鏈袋中，還可以保有指紋感應及滑手機功能；長頭髮女性還有髮束、女性專屬美甲服務、兒童遊樂園。漢神巨蛋店白飯每人30元吃到飽、醬料則每人酌收50元。

(中時 )

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