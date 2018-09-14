入圍金鐘先餓肚子 王仁甫搞到胃潰瘍

許孟哲（左起）、孫協志、王仁甫主持《飢餓遊戲》入圍金鐘。（圖片提供：中視）

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王仁甫（左起）、許孟哲、孫協志入圍金鐘接受專訪。（圖片提供：中視）

孫協志、王仁甫、許孟哲主持中視《飢餓遊戲》，入圍金鐘益智及實境節目主持人，今（14日）3人接受訪問表示，節目開播每次錄影孫協志都會堅持要在Line開一個群組，至今已經開了102個群組，王仁甫笑說，「每次群組叮叮咚咚響，都很想退出群組，但因為孫協志堅持不能退，所以只好把群組的訊息通知功能給關閉。」

《飢餓》遊戲規則規定贏的那一隊才能吃東西，3人自節目開錄以來，還曾因餓肚子超過30小時，獲「飢餓30」頒發證書，王仁甫自爆，因為常常餓肚子工作，結果搞到胃潰瘍，他說：「這一年開始有胃食道逆流狀況，一個月前與家人到宿霧玩，半夜胸口痛整晚不能睡，回台之後變到醫院照胃鏡，才發現是胃潰瘍，目前還在吃藥。」讓他直呼：「這是職業災害，要跟製作單位申請保險金。」這回入圍金鐘益智及實境節目主持人，兒子樂樂與女兒YAYA很開心支持他，並跟他說：「爸爸一天到晚餓肚子，看到我很辛苦，還搞到胃潰瘍，所以這次入圍金鐘，他們都覺得評審很有眼光。」

孫協志則說，自己平常大都一個人吃飯時，不太會有食慾，反而是錄影時人多會比較有食慾，但還好平常吃得少，所以還算蠻耐餓，他說，有8成來賓來錄影因為餓太久，錄完影後便說「短期內不想再來」，像之前曾國城上節目，因為怕肚子餓，所以錄影收工時間從晚上7點，一直提前到5點收工，而徐乃麟則破紀錄，下午3點就收工，創節目最早收工的一集。

3人這次入圍金鐘，對上徐乃麟、曾國城、胡瓜、吳宗憲等演藝圈前輩，許孟哲說，日前上胡瓜節目時，有互相道喜：「但原本只是尊敬的前輩，現在卻是對手。」而孫協志與張菲（菲哥）一起錄影，「菲哥還對我說，若他的節目《綜藝菲常讚》得獎，就要來上《飢餓》。」所以現在很期待菲哥節目能得獎，但他也開玩笑說：一旁的王仁甫說：「菲哥來還要睡午覺，這樣會很晚收工！」

(中時 )

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