安那示範抓怪 替電影配音秘訣是「紮辮子」

2018年09月14日 17:46 中時 潘鈺楨

安那替電影配音。（華納兄弟提供）

電影《小腳怪》結合時下街頭最流行的夾娃娃機，在西門町電影街搭建「雪怪村」，讓路過的民眾在體驗冰天雪地視覺感受的同時，也有機會將電影贈品帶回家。電影公司特別請來在《小腳怪》中文配音版本中，為女主角美姬配音的安那出席剪綵，有「最強怪物新人」之稱的藝人：安那，這次不只配音還配唱，也在14日同步發表電影中文主題曲MV「活得精采」。

安那是第一次為電影獻聲，她說：「沒想到自己的聲音可以表達很多種喜怒哀樂的情緒，錄到後面會覺得自己好像就是美姬，越錄越順、越錄越好玩。」而且為了讓自己更入戲，更像美姬，安那甚至每次錄音的時候都會像電影中人物美姬一樣編起辮子再進錄音室錄音。

安那說要融入電影情境完美詮釋美姬的心情，不只要投入美姬的角色，甚至要進入她的內心層面，再透過歌曲把情緒傳達給大家，「看到MV之後，我很開心知道我所有的辛苦沒有白費，也希望大家會喜歡。」

安那在「雪怪抓抓樂」的活動現場，用娃娃機夾起電影贈品並且開心的合照，她很開心地表示：「《小腳怪》是一部翻轉視角看世界的電影，用雪怪的角度看這個世界，這個世界中還有很多我們現在還無法理解的事情，但不代表不存在喔，如果我們都可以打開小心眼看看大世界，一定會有所收穫喔！」活動從即日起至9月底止，每個周末假日外加中秋連假，從下午三點至晚間七點，都將開放給民眾免費挑戰雪怪抓抓樂，抓到贈品即刻帶回家。電影28日在台上映。

(中時 )