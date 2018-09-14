魅力金門觀光馬拉松 金寧站兩岸827人起跑

2018年09月14日 17:26 中時 李金生

「2018魅力金門-觀光半程馬拉松」金寧站將通過林厝和平紀念公園。（李金生攝）

「2018魅力金門-觀光半程馬拉松」金寧站將通過慈湖海濱，對岸即是大陸廈門。（李金生攝）

曾是國共激戰所在的北山洋樓，也是金寧站馬拉松經過的景點之一。（李金生攝）

金寧鄉長陳成勇表示，前40名者可獲贈1瓶金寧鄉〈石蚵小麥文化季〉高粱酒。（李金生攝）

「2018魅力金門-觀光半程馬拉松」金寧站，16日清晨6:30在金寧鄉公所前廣場起跑，兩岸827名跑者將一起邁開健康步伐，在豐富戰地史蹟及人文景觀中，共度周未美好時光。

這項由金門縣觀光協會與金寧鄉公所合辦，並獲縣府觀光處大力支持的馬拉松，在「半程」、「觀光」2大規畫主軸下，將帶領兩岸跑者（半馬300人、10K309人、5K218人）通過金門大學-慈湖-雙鯉湖-南山聚落以迄西堡聚落，用健康的汗珠、快樂的腳步，一起來丈量先民辛勤開墾，也曾是國共戰場的田野大地，再為兩岸金門馬拉松增添1筆紀錄。

金門縣觀光協會理事長吳嘉獎指出，沿途將經過慈湖海濱，南山林道、雙鯉湖、水尾塔、北山洋樓、古寧頭石坊、林厝和平紀念公園，一路遍覽兼具自然、人文之美的金寧鄉限定版景點。

金寧鄉長陳成勇表示，全程跑完者可獲贈金門特產包括貢糖、一條根和可口加油小點心外，鄉公所也加碼贈送前40名者，每人1瓶甚具珍藏價值的金寧鄉〈石蚵小麥文化季〉高粱酒，歡迎兩岸愛好路跑者在這場盛會中，一起跑出健康與幸福。

(中時 )