防求職詐騙 高市勞工局前進16校話劇宣導

2018年09月14日 17:24 中時 柯宗緯

高雄市勞工局今年9月起陸續在大榮中學、鳳山高中、岡山農工、高苑工商、旗山農工與立志中學等16所學校，舉辦「求職防騙話劇巡迴宣導活動」，邀請劇團及說唱藝術團體，透過活潑生動的演出，以提升學子求職警覺性。日前由豆子劇團至鳳山高中演出，獲得現場700名學生熱烈迴響。

勞工局指出，最近曾接獲勞工投訴，某公司錄取員工後，要求簽訂任職同意書契約，並要求先給付3萬元履約保證金，如果未準時辦理報到，即沒收保證金。經勞工局調查，認定該公司已違反就業服務法第5條「雇主招募或僱用員工，不得扣留求職者或員工財物或收取保證金」規定，依法裁罰6萬元。

為了宣導求職防騙案例，讓勞動權益概念深入校園，勞工局今年9月起辦理16場次「求職防騙話劇巡迴宣導活動」，內容以「詐騙車手」為主軸，提醒青年學子慎防成為詐騙集團的工具，以免害人害己；也提醒學子謹記「357原則」，面試時要注意人身安全、留意面試過程是否過於草率、待遇是否優厚得不合乎常情等。

另外，在提供資料時也要注意，如果公司要求提供的資料與徵選工作無關，例如：藥物檢測、信用紀錄、犯罪紀錄與良民證等，便涉及違法收集就業隱私，民眾如有相關問題，可撥打求職防騙申訴專線07-8124780，以維護求職權益。

此外，勞工局今年也製作4支求職防騙短片，預計於9月25日起於「小勞男孩」臉書粉絲團推出「看影片抽好禮活動」，獎品豐富，包括平板電腦、掃地機器人、咖啡膠囊機、聲寶按摩墊等，歡迎市民朋友踴躍參與。

(中時 )