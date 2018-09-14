中秋烤肉新選擇！ 美味「挪威鮭魚」燒烤、入菜兩相宜

2018年09月14日 17:47 中時 徐力剛

輕食系代表「紅藜麥鮭魚柚肉沙拉」精選沙拉、鮭魚與紅藜麥3大元素，口感清爽無負擔。（圖片提供／挪威海產推廣協會）

「碳烤吐司鮭魚佐鳳梨莎莎醬」鹹中帶甜滋味令人難忘。（圖片提供／挪威海產推廣協會）

白金花園酒店廚藝總監李哲松打造全新「創意鮭魚」料理食譜。（圖片提供／挪威海產推廣協會）

中秋將至，團圓「烤肉」已成為華人傳統文化，大海之寶「鮭魚」營養價值豐富，含有大量Omega-3多元不飽和脂肪酸，成為時下燒烤首選食材。

挪威海產推廣協會攜手白金花園酒店廚藝總監李哲松主廚，跳脫傳統燒烤食材大多選用紅肉框架，改以「挪威鮭魚」入饌，搭配台灣在地蔬果製作5道佳餚，在家也能輕鬆DIY。全新「創意鮭魚食譜」秉持簡單輕鬆做理念，只需準備簡易炭火烤肉架與生火必備噴燈，就能享受料理原始風味。

特色「鮭魚小丸子串燒」將豬絞肉反覆摔打，拌入鮭魚丁、蒜茸、香菜等佐料捏成圓球狀，再以竹籤串起置於火上炭烤，方便又省時。輕食「紅藜麥鮭魚柚肉沙拉」以新鮮生菜為底，放上紅藜麥與嫩煎鮭魚妝點，最後淋上少許冷壓芝麻油提出風味，簡單也能吃得健康。

「碳烤吐司鮭魚佐鳳梨莎莎醬」先將土司烤至酥脆，上方依序擺放綠捲生菜、鮭魚丁，搭配切丁鳳梨與小塊紫洋蔥，佐以鳳梨莎莎醬品嘗，土司焦香風味與軟嫩魚肉在口中混合，莎莎醬特有甜味充斥口中，讓人愈吃愈上癮。另道「火烤鮭魚西京燒」精選整塊鮭魚為食材，製作前先以西京味噌醬醃漬入味，再放入200度高溫烤箱烘烤，美味滋味令人難忘。

挪威海產推廣協會亞太區總監Jon Erik Steenslid表示，協會多年來致力於推廣當地海鮮，台灣為重要推廣目標，「挪威鮭魚」養殖標準符合歐盟嚴格審核，從魚卵、魚苗、幼魚到成熟鮭魚，一站式監控鮭魚健康狀況，每年進行約12000次食安、動物福祉及飼料檢查，確保消費者吃得健康又安心。

(中時 )