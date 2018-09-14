愛子意外身亡 中市警助慈母尋回遺物滿滿回憶

台中市員警找到協尋的車子，車主母親接獲通知來領車，原來車子是過世兒子以前在使用，見到車內遺物，慈母流下不捨的淚水，也感謝警方幫忙。（盧金足翻攝）

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中時

「這是我兒子的車，沒錯！」台中市員警在郊區產業道路上，發現這輛自小客車停放多時，車身滿布灰塵，車裡堆積各式物品，查詢之下果然是1輛協尋車輛，車主莊母接獲通知後，搭客運來台中領車，她說，車子原是兒子在開，兒子過世後找不到，這輛車充滿母子倆回憶，能順利找回了卻一椿心願，不禁紅了眼眶，落下慈母的眼淚。

台中市警察局第六分局永福派出所警員周文彬，日前在一條人煙較少的產業道路，發現1輛自小客車停放多時，外觀完整但全車布滿灰塵，經查詢後發現是報案協尋車輛。

員警將車輛移置派出所後，通知車主前來領回，以電話說明原委後，電話的另一端傳來婦人微微顫抖的聲音，詢問下才知道，莊母兒子隻身從嘉義至桃園工作，因身體不適意外往生，來不及道別就離開人世，代步用交通工具也因此遺失。

翌日莊母一早便搭乘客運前來台中辦理領車手續，表示兒子外出打拚，身為父母總是時時掛念擔憂，人生之中總有許多不如意，意外來的突然，兒子的遺物卻尚未找到，心裡一直掛念著，等了許久以沒希望了，意外的等到警方通知。

「兒子生活上都都報喜不報憂，原來兒子時常以車為家」，莊母經由鎖匠將車鎖打開，清理車內財物才發現，車上放著許多生活用品、衣物、鞋子及工作資料等，兒子隻身在外工作總是要母親別擔心，說到兒子孝順，不讓家人擔心，不禁感傷落下慈母的眼淚，並感謝員警幫忙尋回兒子的遺物。

(中時 )

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