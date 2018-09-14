關子嶺9月辦溫泉美食季 淡季泡湯不擠人

2018年09月14日 17:48 中時 程炳璋

聞名全台的關子嶺溫泉美食節越辦越早，今年提前至22日開幕，錯開冬季泡湯熱潮，提供民眾在秋天就上山泡湯、喝咖啡，並將包套旅遊行程拉到東山區，享受各項溫泉節活動優惠。

每年冬季期間，關子嶺上30間溫泉飯店幾乎一房難求，台南市觀旅局近年來不斷將溫泉節活動提早到淡季舉辦，號召民眾秋天泡湯，今年22日開幕，除了有火王爺夜祭巡行推車活動，10月12日至15日舉辦日本浴衣趴踢，民眾體驗穿浴衣走秀，會有造型師免費梳理髮型。

關子嶺溫泉美食節為期1個月，共有6家飯店240間客房推出「雞加酒」（住宿送桶仔雞），其中千鶴泥漿溫泉山莊有兩人同行，一人免費的優惠方案。每周末在大成殿廣場舉辦假日市集，台南市觀旅局將安排每周1家秘密名店到現場擺攤。

台南市觀旅局長王時思表示，今年溫泉節的套裝行程將把東山納入旅遊線範圍，遊客報名參加，不只在關子嶺泡湯，還可暢遊龍湖山柴燒土窯、李子園咖啡製作等地的農園體驗。

出身後壁、白河區的台南市議長賴美惠表示，關子嶺的泡湯優點已不用多作解釋，還有山產、咖啡、桶仔雞等美食，加上浴衣走秀活動，住宿可抽知名手機，有吃有玩，推廣秋天到關子嶺，不必擔心冬季泡湯一房難求。

民進黨台南市長黃偉哲表示，關子嶺溫泉知名度夠，美食加上活動更吸引全台民眾上山，今年還有動漫活動，有助於吸引更多年輕人參加。

(中時 )