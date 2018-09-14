俄最大軍演罕見測試隱形導彈與戰術核武

2018年09月14日 18:02 中時電子報 盧伯華

最讓北約組織擔憂的俄國伊斯坎德爾-M型彈道導彈

俄羅斯邀請中國與蒙古共同參與的史上最大規模軍事演習「東方-2018」(Vostok-2018)中，俄首次公開對外展示了受到北約組織矚目的先進導彈技術。其中包括號稱超越外國同類產品的隱形導彈，以及能搭載戰術核子彈頭的伊斯坎德爾短程彈道導彈。

衛星通訊報導，俄羅斯第76防空師負責人吉洪諾夫上校接受紅星網採訪時表示，俄軍官兵在布里亞特共和國(Buryatiya)的捷連巴(Telemba)軍事訓練場舉行的「東方-2018」軍演中，首次公開使用性能超越外國同類產品的隱形導彈。

吉洪諾夫上校說，指揮部決定在演習中加大任務難度，並未限制使用常規導彈。在假想大規模打擊中，俄軍需要擊落能夠繞過地形的訓練特製巡航導彈、彈道導彈彈頭模擬器以及隱形技術導彈的目標模擬器。但先前俄軍對於是否能完成此一任務尚有疑慮，最後在環境條件相當複雜的情況下，俄軍班組依然擊落了所有導彈，其中部份導彈還是在飛行途中被擊落。

俄羅斯於3月公布了聲稱無法偵測、目前也無法攔截的隱形導彈照片，這次在東方2018軍演中首次公開展示。（圖／美聯社）

報導說，「東方-2018」演習中展示的先進導彈還包括最近部署在加里寧格勒(Kaliningrad)的「伊斯坎德爾-M」(9K720 Iskander，北約代號SS-X-26岩石)導彈系統，它配備超音速短程彈道導彈和R-500巡航導彈。

其中的短程彈道射程雖短，但具備突破反導攔截系統的能力，俄國軍方號稱目前世界上沒有能攔截伊斯坎德爾的方法，而且國際上同類產品在2025年之前還不會出現。此一系統使用的彈道導彈與巡航導彈都能常規彈頭，西方軍事分析家認為，此種短程彈道導彈可以擔任「航母殺手」的任務，而最受北約組織擔憂的是它可以搭載當量達500千噸的戰術核彈頭。

「東方-2018」戰略演習是自1981年前蘇聯「西方-81」演習以來俄羅斯規模最大的軍事演習。今年俄軍參演人員超過30萬人，參演裝備3.6萬台、各種飛機1000餘架、艦船近80艘。本次演習於9月11日至17日在俄外貝加爾邊疆區展開，俄軍隊與中國、蒙古軍隊共同組織聯合戰役行動演練。

(中時電子報)