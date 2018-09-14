俄最大軍演罕見測試隱形導彈與戰術核武

俄國在東方-2018戰略軍事演習中展示了可以搭載戰術核彈頭的伊斯坎德爾短程彈道導彈。（圖／衛星通訊社）

友善列印
中時電子報
最讓北約組織擔憂的俄國伊斯坎德爾-M型彈道導彈

俄羅斯邀請中國與蒙古共同參與的史上最大規模軍事演習「東方-2018」(Vostok-2018)中，俄首次公開對外展示了受到北約組織矚目的先進導彈技術。其中包括號稱超越外國同類產品的隱形導彈，以及能搭載戰術核子彈頭的伊斯坎德爾短程彈道導彈。

衛星通訊報導，俄羅斯第76防空師負責人吉洪諾夫上校接受紅星網採訪時表示，俄軍官兵在布里亞特共和國(Buryatiya)的捷連巴(Telemba)軍事訓練場舉行的「東方-2018」軍演中，首次公開使用性能超越外國同類產品的隱形導彈。

吉洪諾夫上校說，指揮部決定在演習中加大任務難度，並未限制使用常規導彈。在假想大規模打擊中，俄軍需要擊落能夠繞過地形的訓練特製巡航導彈、彈道導彈彈頭模擬器以及隱形技術導彈的目標模擬器。但先前俄軍對於是否能完成此一任務尚有疑慮，最後在環境條件相當複雜的情況下，俄軍班組依然擊落了所有導彈，其中部份導彈還是在飛行途中被擊落。

俄羅斯於3月公布了聲稱無法偵測、目前也無法攔截的隱形導彈照片，這次在東方2018軍演中首次公開展示。（圖／美聯社）
俄首次公開蘇-57戰機試射導彈影像 預計2019年服役
俄中聯合戰略演習 警告美國勿輕舉妄動

報導說，「東方-2018」演習中展示的先進導彈還包括最近部署在加里寧格勒(Kaliningrad)的「伊斯坎德爾-M」(9K720 Iskander，北約代號SS-X-26岩石)導彈系統，它配備超音速短程彈道導彈和R-500巡航導彈。

其中的短程彈道射程雖短，但具備突破反導攔截系統的能力，俄國軍方號稱目前世界上沒有能攔截伊斯坎德爾的方法，而且國際上同類產品在2025年之前還不會出現。此一系統使用的彈道導彈與巡航導彈都能常規彈頭，西方軍事分析家認為，此種短程彈道導彈可以擔任「航母殺手」的任務，而最受北約組織擔憂的是它可以搭載當量達500千噸的戰術核彈頭。

「東方-2018」戰略演習是自1981年前蘇聯「西方-81」演習以來俄羅斯規模最大的軍事演習。今年俄軍參演人員超過30萬人，參演裝備3.6萬台、各種飛機1000餘架、艦船近80艘。本次演習於9月11日至17日在俄外貝加爾邊疆區展開，俄軍隊與中國、蒙古軍隊共同組織聯合戰役行動演練。

(中時電子報)

美國DARPA：將研發新攔截器摧毀中俄高超音速導彈
新冷戰？美歐11國討論「遏制俄羅斯」計劃

文章來源：在「東方-2018」演習中展示了「伊斯坎德爾-M」導彈系統

文章來源：俄軍在「東方-2018」軍演中動用「隱形導彈」

售價高達800億 美擬向韓售6架P-8…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。