《中時晚間快報》替長官背鍋？ 駐大阪處長蘇啟誠輕生

替長官背鍋？ 駐大阪處長蘇啟誠輕生

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中時電子報
綜合報導

◎替長官背鍋？ 駐大阪處長蘇啟誠輕生

燕子颱風重創日本關西地區，造成交通混亂，上千台灣旅客受困，當時有網友爆料求助於大阪辦事處要求代訂旅館卻遭冷語相待，讓駐日代表處被罵慘，我駐大阪辦事處處長蘇啟誠今天於大阪官邸自殺。

◎CNN：美婉拒陸戰隊進駐AIT

美國有線電視新聞網（CNN）昨天獲3位美國官員告知，美國國防部已婉拒美國國務院要求，派一支美軍陸戰隊赴台灣駐守美國在台協會。對此國務院回應，新館維安與現址做法相同，也重申信守美國的一中政策。

◎這樣的合約誰敢簽？新北保姆痛批中央逼迫

全台4縣市保母今舉行抗議活動，分別於新北、桃園、台中、高雄市政府前表達心聲。前往新北市的抗議活動的保母團體抨擊，中央以簽約手段逼迫保姆，要求簽署滾動式契約，但補助的卻是家長，「這樣的合約，誰敢簽？」

◎邱宇辰獻唱圓夢 甩舊名揪粉「宇辰同行」

邱宇辰最近在電影《鬥魚》中飾演反派「阿豹」，人氣再度翻紅，他出道12年，下個月10日將歡度28歲生日，相隔三年再度舉辦生日音樂會，內容、形式都親自發想，還把音樂會名稱訂為「宇辰同行」，他自豪說：「我覺得我還蠻會下標取名的，大家一聽就記得！」

(中時電子報)

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