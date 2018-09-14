港姐冠軍上節目大抱怨 「嫁有錢人就被說是公廁」

馮盈盈是2016年港姐冠軍。（圖／翻攝自crystalfyy IG）

友善列印
中時電子報
馮盈盈（左）在節目上自曝港姐若嫁有錢人常被酸是公廁。（圖／取自《on.cc東網》）

24歲女星馮盈盈兩年前以港姐冠軍頭銜出道，她日前在主持談話節目《#後生仔傾吓偈》（年輕人聊天）時，聊到男女差異時，男主持人提到男生若娶有錢人就會被說吃軟飯，女生就不會，港姐出身的馮盈盈、麥明詩則反駁女生被罵的才慘，如果是她們嫁入豪門就會被說是釣金龜婿、是雞，馮盈盈此時脫口說：「公廁！」令全場一陣尷尬。

風格語不驚人死不休的馮盈盈在本月10日播出的節目中和陸浩明、麥明詩大聊兩性話題，陸浩明稱當女人比較好，如果都是跟有錢人結婚，男人就會被罵是「入贅」、「吃軟飯」，女人反倒會被稱讚是「當少奶奶」、「飛上枝頭成金絲雀」，引來馮盈盈、麥明詩不滿。

此時，麥明詩搶答說才不是這樣，反駁若她們嫁有錢人也會被狠酸，會被說「釣金龜婿」、「選港姊就是為了這個」、「是雞」，馮盈盈大喊：「公廁」，眾人聽到後似乎被嚇到，安靜了幾秒，麥明詩則再緩頰說：「女生如果嫁進豪門被罵，沒嫁進豪門也會被說『妳輸了』」，無奈不知道到底該怎麼做才不會被亂說話，而馮盈盈身為港姐冠軍，首次在電視上自曝港姐常被黑化罵「公廁」，也引發討論，網友紛紛說：「這一看就知道她吃了誠實豆沙包了」、「太老實了，其實說的也沒錯」。

(中時電子報)

《14歲小媽媽》圓夢結婚了 不嫁豪門閃嫁上班族
高雲翔一胖毀所有 患難妻曬辣照美出新高度！
《大長今》女星斬斷10年婚姻 獨自撫養雙胞胎兒
范少勳被操到「人生極限」 《下… 陳奕迅見魏如萱嚇到傻眼 忙算著…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。