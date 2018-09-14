港姐冠軍上節目大抱怨 「嫁有錢人就被說是公廁」

2018年09月14日 17:56 中時電子報 蔡曉婷

馮盈盈（左）在節目上自曝港姐若嫁有錢人常被酸是公廁。（圖／取自《on.cc東網》）

24歲女星馮盈盈兩年前以港姐冠軍頭銜出道，她日前在主持談話節目《#後生仔傾吓偈》（年輕人聊天）時，聊到男女差異時，男主持人提到男生若娶有錢人就會被說吃軟飯，女生就不會，港姐出身的馮盈盈、麥明詩則反駁女生被罵的才慘，如果是她們嫁入豪門就會被說是釣金龜婿、是雞，馮盈盈此時脫口說：「公廁！」令全場一陣尷尬。

風格語不驚人死不休的馮盈盈在本月10日播出的節目中和陸浩明、麥明詩大聊兩性話題，陸浩明稱當女人比較好，如果都是跟有錢人結婚，男人就會被罵是「入贅」、「吃軟飯」，女人反倒會被稱讚是「當少奶奶」、「飛上枝頭成金絲雀」，引來馮盈盈、麥明詩不滿。

此時，麥明詩搶答說才不是這樣，反駁若她們嫁有錢人也會被狠酸，會被說「釣金龜婿」、「選港姊就是為了這個」、「是雞」，馮盈盈大喊：「公廁」，眾人聽到後似乎被嚇到，安靜了幾秒，麥明詩則再緩頰說：「女生如果嫁進豪門被罵，沒嫁進豪門也會被說『妳輸了』」，無奈不知道到底該怎麼做才不會被亂說話，而馮盈盈身為港姐冠軍，首次在電視上自曝港姐常被黑化罵「公廁」，也引發討論，網友紛紛說：「這一看就知道她吃了誠實豆沙包了」、「太老實了，其實說的也沒錯」。

(中時電子報)