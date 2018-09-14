相處半世紀 94對夫妻傳授不敗秘訣

94對結婚滿50年以上的銀髮夫妻參加活動，並跟大家分享維繫婚姻的秘訣。（張妍溱翻攝）

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台中市南區公所14日舉辦「107年度金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚」活動，邀請94對結婚滿50年以上的銀髮夫妻參加，並跟大家分享維繫婚姻的秘訣，不二法門就是「互信、互諒」，希望現代年輕夫妻以老一輩的「撇步」為榜樣，齊心經營幸福美滿的家庭。

南區公所區長鍾正光表示，94對接受表揚的夫婦，是模範夫妻，背後都有精彩的人生故事。其中有3對結婚滿70年以上的白金婚夫婦，分別是國光里林國琛、林王晟，西川里林達欽、林廖金鈕，崇倫里簡乾勳、簡江月珠；結婚滿60年以上鑽石婚夫婦有22對、結婚滿50年以上金婚夫妻有69對。

國光里高齡92歲林國琛與他87歲妻子林王晟，盛裝打扮出席，在家屬陪同下，賢伉儷手牽手出席、鶼鰈情深。丈夫林國琛指出，俗語說：「嘴齒呷嘴舌尚麻（合），有時嘛會相咬」，夫妻天天相處爭吵難免，但不要有「隔夜仇」，忍一下就過了，生活才能長長久久。

西川里的林達欽與林廖金鈕夫妻，2人分享70年來夫妻相處之道，丈夫林達欽說，夫妻在一起久了，難免發生口角，雙方你一言我一語，當丈夫的讓太太一點準沒錯；一定互相容忍、相信，不要懷疑東、懷疑西，家庭才會和樂。

市議員邱素貞說，看到攜手走過50年以上光陰的夫妻，彼此間還是這麼恩愛，令人動容與羨慕。她跟先生陳仁榮結婚42年，難免發生爭執，深刻體會夫妻相處之道在體諒與包容，凡事站在對方立場設想，自然減少摩擦。而生活要長久，身體健康最重要，她也祝福長輩恩恩愛愛，長命百歲。　台中市南區公所14日舉辦「107年度金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚」活動，邀請94對結婚滿50年以上的銀髮夫妻參加，並跟大家分享維繫婚姻的秘訣，不二法門就是「互信、互諒」，希望現代年輕夫妻以老一輩的「撇步」為榜樣，齊心經營幸福美滿的家庭。

南區公所區長鍾正光表示，94對接受表揚的夫婦，是模範夫妻，背後都有精彩的人生故事。其中有3對結婚滿70年以上的白金婚夫婦，分別是國光里林國琛、林王晟，西川里林達欽、林廖金鈕，崇倫里簡乾勳、簡江月珠；結婚滿60年以上鑽石婚夫婦有22對、結婚滿50年以上金婚夫妻有69對。

國光里高齡92歲林國琛與他87歲妻子林王晟，盛裝打扮出席，在家屬陪同下，賢伉儷手牽手出席、鶼鰈情深。丈夫林國琛指出，俗語說：「嘴齒呷嘴舌尚麻（合），有時嘛會相咬」，夫妻天天相處爭吵難免，但不要有「隔夜仇」，忍一下就過了，生活才能長長久久。

西川里的林達欽與林廖金鈕夫妻，2人分享70年來夫妻相處之道，丈夫林達欽說，夫妻在一起久了，難免發生口角，雙方你一言我一語，當丈夫的讓太太一點準沒錯；一定互相容忍、相信，不要懷疑東、懷疑西，家庭才會和樂。

市議員邱素貞說，看到攜手走過50年以上光陰的夫妻，彼此間還是這麼恩愛，令人動容與羨慕。她跟先生陳仁榮結婚42年，難免發生爭執，深刻體會夫妻相處之道在體諒與包容，凡事站在對方立場設想，自然減少摩擦。而生活要長久，身體健康最重要，她也祝福長輩恩恩愛愛，長命百歲。

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