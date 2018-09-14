牡丹鄉長陳英銘貪汙案判無罪 陳：感謝司法還公道

2018年09月14日 18:28 中時 林和生 、 謝佳潾

屏東地檢署偵辦牡丹鄉工程弊案，認定牡丹鄉長陳英銘自2010年起經辦工程採購，涉嫌透過綽號「班長」鄭姓廠商擔任白手套收取回扣，案件經屏東地院2年多來審理，14日因證人前後證詞不一，無法證明涉案人貪汙事實，一審判決陳英銘無罪，全案可上訴。

陳英銘獲悉判決後表示，他是老師出身、轉戰政壇，白紙一張不懂「社會風氣」，當初只是簡單想爭取經費為地方建設，不料扯上官司，他對公所發包的工程品質要求很高，如果真的要貪，就不會如此，謝謝司法還他公道。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利則指出，目前還未收到判決書，必須等收到書類才能瞭解法官判決理由，並研議是否上訴。

屏檢起訴書指出，陳英銘當選鄉長後，包括公所辦公室裝修、道路改善、野溪整治、部落環境改善等相關工程，皆涉嫌將相關工程分配給特定集團承包，並要求承攬業者須支付佣金作為回報，經清查後認定不法所得超過2212萬餘元，檢察官起訴時措辭嚴厲，更具體求刑25年。

陳英銘出身教育界，屏東師專畢業在家鄉牡丹石門國小任教長達29年，2006年退休首度投入縣議員選舉，因賄選遭起訴，之後獲判無罪，接續選上鄉長並連任成功；他任內重新啟用旭海溫泉區等公共建設，聲望水漲船高，牡丹鄉民對教育人員也多支持，鮮少傳出施政爭議。

(中時 )