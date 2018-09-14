法務部長蔡清祥「回娘家」蒞彰檢業務視導

2018年09月14日 18:18 中時 謝瓊雲

看見自己20多年前初任檢察官時親筆字跡的書類文件被集結成冊，陳列在署史室中，蔡清祥露出驚喜又懷念的笑容。(謝瓊雲攝)

彰檢氣質美女、檢察官姚玎霖(左)在今年年底大選中偵破全國首件賄選案；法務部長蔡清祥(中)特別予以口頭嘉勉。(謝瓊雲攝)

已從彰檢退休8年多的前書記官長黃榮彬(左)，以神秘嘉賓身分現身署史館，要給蔡清祥(中)一個驚喜。(謝瓊雲攝)

彰檢檢察長黃玉垣(左起)、法務部長蔡清祥、台中高分檢檢察長謝榮盛與彰檢襄閱主任檢察官黃淑媛一同宣導反賄選，呼籲民眾上網填問卷、參加有獎徵答抽大獎。(謝瓊雲攝)

法務部長蔡清祥14日下午至彰化地檢署業務視導，他在1983年初任檢察官時就分發在彰化服務，因此笑稱有回娘家的親切感；彰檢特地安排「神秘嘉賓」當年分配給蔡部長的第一位書記官蔡榮彬，驚喜相見歡、敘舊話當年。

與前任部長邱太三不同，蔡清祥上任46天即簽准死刑執行令，成為蔡政府任內執行的第一件死刑；但他強調，一切都將依照法定程序、個案情節考量，該怎麼做就怎麼做，未來是否再執行死刑？沒有特定時間表，也不會特別針對特定個案。

由於彰檢在今年大選中偵破全國首起賄選案，並火速在短短6天內偵結起訴，蔡清祥也特別到主辦女檢座姚玎霖辦公室口頭嘉勉。他允諾將好好獎勵彰檢，也會全力支持遷建新辦公廳舍進度，相關經費已經匡列，要求彰檢加快行政程序、盡快將計畫補正公文報請行政院核定，就能早日動工。

蔡清祥在參觀彰檢署史室時，發現自己親筆筆跡的書類文件被集結成冊陳列展示，還有當時到任與調任的派令影本，直呼好感動！蔡榮彬驚喜現身、雙方敘舊話當年。

由於彰檢在今年大選中偵破全國首起賄選案，並火速在短短6天內偵結起訴，蔡也特別到主辦女檢座姚玎霖辦公室口頭嘉勉。蔡允諾將好好獎勵彰檢，也會全力支持遷建新辦公廳舍進度，相關經費已經匡列，要求彰檢加快行政成許盡快將計畫補正公文報行政院核定，就能盡快動工。

蔡清祥指出，兩人都是初任分發的檢察官、書記官，有革命情感；當年調任前最後一次查賄業務，一起前往鹿港分局督導的車上，他承諾若有天自己當了檢察長，黃成為官長，一定找對方來幫忙，後來升任苗檢檢察長時，打電話給黃，竟遭婉拒。

黃榮彬則說，考量當時子女都還小，無法離開彰化赴職；也提到蔡部長當時曾跟他說，檢察官與書記官之間的關係就像夫妻，卷宗就是他們產出的孩子，彼此一定要好好配合，讓他印象最深刻。

(中時 )