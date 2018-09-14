吳東樺女友 留下四遺書向母道歉

吳東樺朱姓女友13日晚間留下遺書燒炭輕生，朱母（圖）14日獲知後趕往羅東鎮立殯葬管理所處理女兒後事。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導

日前宜蘭一英勇民眾吳東樺2日在宜蘭內埤海灣奮不顧身下水救人，自己卻不幸溺斃。吳東樺的朱姓女友事後悲慟萬分，昨天晚上留下4封遺書，並表示對不起母親後，燒炭自殺身亡。

朱姓女友母親在今天上午約7時到朱女租屋處，發現朱女倒臥在浴室，一旁還有燒炭工具，隨即報警處理。

警方表示，案發現場窗戶有遭膠帶封貼，死者臉部朝上，相關蒐證資料已報請檢方相驗。

事發後，朱女屍體移往羅東壽園（羅東鎮立殯葬管理所）暫時存放，宜蘭檢方在下午也派檢察官黃明正會同法醫前往相驗。

黃明正受訪時說，根據初步相驗結果，朱女屍斑呈現紅色，確定是一氧化碳中毒燒炭死亡，死亡時間應是昨天晚上。此外，死者留有4封遺書給母親及友人，表示很對不起母親。這起案件沒有他殺嫌疑，家屬沒有異議。

朱母表示，吳東樺17日就要火化，因此她最近這幾天都陪女兒到羅東壽園吳東樺的靈前摺紙蓮花，協助處理後事。女兒這幾天都還吃得下，且還會想到工作上的事情，她想說女兒已經不會再看不開了，昨天一起吃飯時也還會笑。

朱母說，昨晚女兒表示想獨自在租屋處，處理吳東樺告別式的影片，不料今天清晨再去探視時，女兒竟然燒炭自殺。至於未來會不會讓兩人冥婚，現在還想不到那麼多，只想先把女兒後事辦好。

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