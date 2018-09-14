體驗單車攻略玩港都！高市觀光局規畫2路線

2018年09月14日 18:35 中時 柯宗緯

「2018乘風而騎」單車旅遊活動正式起跑。（柯宗緯攝）

高雄市觀光局今（14）日舉行「2018乘風而騎」單車旅遊活動，局長曾姿雯宣告活動正式起跑，並公布亞運自由車銀牌得主黃亭茵首度入鏡拍攝的單車宣傳影片。今年共規畫2條深度主題路線，及一場「彩鳳千人逍遙遊」帶遊客認識大社自然生態及鳳山古城文化、宗教建築、軍事地景、眷村聚落和綠活藝術等多元風貌，邀大家來高雄騎單車，慢慢賞玩高雄之美。

曾姿雯表示，高雄自行車道已近1,000公里，涵括海港、河岸、湖畔、山巒、都會風情等路線，非常適合騎單車暢遊，今年乘風而騎特別再次辦理往年報名最踴躍「鳳山舊城文藝之旅」，也新規劃「大社古厝生態之旅」，帶遊客深入領略高雄舊城文化及傳統古厝之美。

遊程均安排專業導覽人員做在地介紹，並規劃特色體驗活動，包括鳳山古早好味道「赤山粿DIY」、大社古老傳統技藝「皮影戲操作」及「手染DIY」，不一樣的旅遊方式絕對讓遊客意猶未盡。

為了讓更多人了解自行車旅遊的樂趣，10月28日將舉辦，「彩鳳千人逍遙遊」以鳳山為活動場域，路線上有軍事、眷村、古蹟、宗教及文化五大主題，結合解謎闖關，完成者可兌換野餐墊，當天還有特色三輪車市集，與今年獲得全國e起舞動競賽古謠組冠軍-枋寮高中國中部，以及高雄老字號樂團-藍色狂想曲帶來精采演出，邀請大家到鳳山騎單車，來衛武營野餐聽音樂。

曾姿雯說，為行銷單車旅行，本次活動不僅內容豐富，更以特惠價格提供遊客報名，9/30(日)「鳳山舊城文藝之旅」只要888元、10/7(日)「大社古厝生態之旅」只要999元，10月28日(日)於衛武營辦理的「彩鳳千人逍遙遊」也只要199元，CP值超高，保證讓參加者有玩有拿值回票價，近期還會推出細說鳳山與細說大社手冊，持續行銷地方故事。

報名請上「乘風而騎」活動官網(網址:http://khbike.digogi.com.tw/ )、高雄旅遊網查詢。更多乘風而騎影音連結https://khh.travel/Video.aspx?a=2068&l=1。

(中時 )