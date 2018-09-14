中秋晚會「跨年化」 地方政府請藝人拚卡司

以往中秋節較多是廟宇或社區舉辦小型晚會，今年較特殊，很多政府機關都舉辦，經費拉高也變多場。（潘建志翻攝）

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屏東縣鹽埔鄉今年中秋晚會海報。（潘建志翻攝）
屏東縣萬丹鄉今年中秋晚會海報。（潘建志翻攝）
屏東市慈鳳宮今年中秋晚會海報。（潘建志翻攝）

繼跨年晚會遍地開花後，中秋晚會將成下一個戰場？今年屏東縣有鹽埔、長治、萬丹、崁頂等鄉鎮舉辦中秋晚會，邀請知名演藝人員參與，跳脫以往傳統地方社區型聯誼型晚會，朝地方政府舉辦大型舞台式晚會邁進，儼然成為跨年晚會暖身場。

這幾年來跨年晚會已遍地開花，除了各縣市政府皆舉辦外，鄉鎮市公所也不落人後搶著辦理。不過由於經費預算關係，晚會也有城鄉差距，雖然公所請不到百萬元級藝人參與，但仍會請些小咖主持人或歌手。

今年中秋晚會則開始「跨年化」，地方政府也花錢打造舞台、請藝人。鳳凰國際公關顧問公司負責人邵志傑說，以往中秋節較多是廟宇或社區辦晚會，都是小小場，經費約幾十萬元，不過今年較特殊，很多政府機關都在舉辦，經費也都上百萬元，經費拉高也變多場。

不像跨年晚會都在12月31日，中秋晚會時間彈性大，因此藝人可以跑攤參加各場次。長治鄉7日已辦完，請到澎恰恰、許效舜、苗可麗以「超級夜總會」舉辦；崁頂鄉15日請到NONO、朱海君等人舉辦；相同藝人也於23日在鹽埔鄉以「鐵獅玉玲瓏合體」為號召舉辦。

另外萬丹鄉於22日舉辦，請到荒山亮、方順吉等歌手。這些鄉公所的中秋晚會，都是以結合水資源宣導、農產品推廣等名義辦理。傳統宮廟也不落人後，屏東市慈鳳宮24日舉辦，邀請龍千玉、江志豐等歌手表演。

(中時 )

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