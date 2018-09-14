馬英九親自加持力挺 蔡武宏「力拼第三席、壯大國民黨」！

圖片來源：蔡武宏 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導
圖片來源：蔡武宏 提供
圖片來源：蔡武宏 提供

馬英九前總統今(14)早南下高雄為國民黨候選人輔選造勢，第一站就到前鎮小港區的蔡武宏競選總部，馬總統喊出「力挺蔡武宏、壯大國民黨」，引起如雷掌聲。

蔡武宏競選總部今早人氣強強滾，包括馬總統的民間友人翁慶輝、高雄黄復興黨部主委史忠義、前鎮小港區十幾位里長、以及上百位鄉親，把現場擠得水洩不通，馬總統高人氣再現。

馬總統致詞時，特別用台語表示，他年輕時在海軍陸戰隊當兵，在高雄生活了兩年，對這裡有非常深厚的感情。馬總統指出，他前陣子到大樹看一位80幾歲種鳳梨的老農，想協助他把鳳梨賣往大陸，卻得到對岸回應不買民進黨執政縣市的農產品。馬總統表示，民進黨把經濟搞到百業蕭條已是不爭的事實，因此年底選舉一定要「票投國民黨，經濟才會好」。馬總統一席話，引起現場熱烈共鳴！

馬總統還大力推薦蔡武宏，說蔡武宏是國民黨最年輕、最打拼的新世代，拜託大家多多支持、鼓勵年經的蔡武宏來拼未來。馬總統還在競選總部的牆面上親筆題字「支持韓國瑜、力挺蔡武宏、壯大國民黨」。

蔡武宏表示，他非常感謝馬總統的大力加持和鼓勵，讓他更有信心完成「力拼第三席、壯大國民黨」使命。蔡武宏指出，「高雄港自由經濟特區」是馬總統任內的重大政策，前行政院長張善政親口告訴蔡武宏，如果當年不是受阻於民進黨立委杯葛，今天前鎮小港的經濟絕對不一樣。因此，蔡武宏把重新推動高雄港自由經濟特區列為重要競選政見。蔡武宏和韓國瑜攜手一起全力拼經濟，要讓高雄變成一座好賺吃的城市，為眾多離鄉背井、出外打拼的「北漂青年」找到一條返鄉之路！

(中時電子報)

陳景峻辭北農有隱情 他爆吳音寧… 明鏡洞電視台專訪 鄭朝方化身手…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。