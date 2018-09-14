埔里紹興酒馳名中外 北京酒業界慕名來訪 感受紹興酒醇及埔里酒文化

2018年09月14日 19:29 中時 楊樹煌

▲埔里酒廠產製的紹興酒馳名中外，北京酒業界慕名來訪。（楊樹煌攝）

▲北京酒業界一行在酒文化館酒甕隧道內體驗挑夫之樂，讓他們覺得既新鮮又有趣。（楊樹煌攝）

▲北京等酒業負責人一行在參訪埔里酒廠後，致贈五糧國宴酒給埔里酒廠紀念，期作為雙方友好之見證。（楊樹煌攝）

▲北京酒業界一行訪埔里酒廠駐廠藝術家王顯正，了解揮毫手工紙，竟是埔里茭白筍殼廢棄物再利用的再生手工紙，讓參訪人員都備感驚訝。（楊樹煌攝）

來自中國大陸北京等酒業負責人一行，仰慕產製紹興酒馳名中外的埔里酒廠，特地組團來台參訪，一行人除品嚐香醇的埔里頂級陳年紹興酒，並參訪紹興酒文化館，並觀摩駐廠藝術家王顯正現場揮毫，享受難忘的酒故鄉之旅，臨離去前還致贈五糧國宴酒給埔里酒廠紀念，作為雙方友好之見證。

來訪的北京酒業負責人一行包括長安酒業董事長郭金平、承德獵苑酒業董事長張建軍、金裕皖酒業總經理段志偉、花冠酒業集團總經理甄勇、經理葛衛忠、酒旗星科技孟總經理等10餘人，受到埔里酒廠工會理事長張肇國與酒廠行銷專員王俊傑等廠方人員熱烈歡迎接待。

長安酒業董事長郭金平等一行從簡報中了解埔里紹興酒的製造過程、酒廠的發展史及歷年產製的各種酒類，尤其埔里酒廠紹興酒、陳年紹興酒、愛蘭白酒、吟釀等，中外馳名，還外銷至世界各國達50多個國家；一行人在品嚐埔里陳紹後，無不讚不絕口，並期待雙方能做長遠的互訪交流。

北京酒業負責人一行在廠方人員引導下，分別參訪酒文化館，了解酒廠發展史、各種酒類的小故事還有中國歷代酒器展、酒俚語和飲酒作樂歌，另也參觀鎮廠之寶的40年窖封陳紹、紹興酒故事館、酒甕隧道，並體驗挑夫之樂，讓他們都覺得非常新鮮有趣。

在酒文化之旅後，一行人也特地前往文化藝廊參訪埔里酒廠駐廠藝術家王顯正，觀摩王大師創意抽象畫作的現場揮毫，展現早年酒仙李白喝酒後吟詩揮毫的自在人生，並也了解其揮毫的手工紙，竟是埔里在地農特產茭白筍殼，廢棄物再利用的再生手工紙，讓參訪人員都備感驚訝。

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(中時 )