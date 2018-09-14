明鏡洞電視台專訪 鄭朝方化身手語老師展現不同魅力

2018年09月14日 19:05 中時 張理國

民進黨媒體創意中心昨於網路媒體「明鏡洞電視台」發布第二支影片，由新竹縣長候選人鄭朝方受訪。影片一開始，鄭朝方化身手語老師，以手語方式向大家問好，藉以親近更多選民、為選民發聲，也代表著他將要透過全新的施政方式，為新竹縣脫胎換骨。

片中鄭朝方搭乘新竹市長候選人林智堅的「胖卡」專車，前往登記參選，兩人以輕鬆的口吻，一同大談「新竹大共好」的願景。鄭朝方說，很多人對年輕人來當縣市首長，會帶有質疑的眼光，但一想到能有機會為縣民服務，他以興奮之情面對即將而來的選舉。

鄭朝方說，他希望透過拋磚引玉的方式，讓更多年輕世代將新竹縣變得更好。所以這次的團隊很特別，都是由平均30歲的在地年輕人所組成，並幽默地提及有幕僚曾說：「朝哥，你進來以後把我們的平均年齡都拉高了。」他總結，除了要試著傾聽和理解年輕世代，更要用相同的語言和他們對話，好讓新世代與新客家更能被理解，甚至是發光發熱。

此外，鄭朝方也談及新竹縣「維新三支箭」，分別從環境、教育、交通面上，串聯新竹縣。在環境面，他希望打造以水文環境為基底的樂活城市，讓更多年輕人認同、優化這片土地；在教育面上，他認為免費營養午餐還是要推動，結合在地的食農教育來推廣，也讓孩子能吃得健康。最後，在交通面上，他希望將新竹的國道系統進行加速催生，因為城鄉能夠翻轉，就是要靠交通。

最後在「快問快答」單元，鄭朝方以自信且清晰的口吻回答問題，包括用一個「酷」字形容自己、認為最有魅力的地方為眼睛、對新竹縣最印象深刻的地方為竹東，以及最大的弱點就是心太軟等。一來一往的有趣問答讓人會心一笑，展現有別於傳統政治人物的獨特魅力。

(中時 )