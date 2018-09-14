老阿嬤客串「一日拍賣官」募得善款近45萬元

2018年09月14日 19:38 中時 李金生

華山基金會的「獨老有愛 樂當一日拍賣官」慈善音樂拍賣會，在縣府社會處長陳世保為李阿嬤披上彩帶和交付標槌下展開。（李金生攝）

李阿嬤為金酒總經理張鳴仁（中）披上「愛心大使」彩帶。（李金生攝）

在主持人陳衍利（右）及愛心大使鼓吹行善送愛下，炒熱現場氣氛。（李金生攝）

華山基金會的慈善拍賣會獲得熱烈回響，共募得善款44萬5700元。（李金生攝）

華山基金會今（14）日在金門縣議會舉辦義賣，邀請95歲獨居金城的李阿嬤客串「一日拍賣官」，為這場公益活動開心落槌，獲得各界熱烈回響，共募得44萬5700元，將做為關懷和照顧「三失」老人的基金。

華山基金會的「獨老有愛 樂當一日拍賣官」慈善音樂拍賣會，在縣府社會處長陳世保為李阿嬤披上拍賣官彩帶和交付標槌下展開。老阿嬤全程笑呵呵的與「愛心大使」國民黨金門縣黨部主委林芳旋、縣議長洪麗萍、楊鎮浯立委夫人張婭玲和金酒總經理張鳴仁等人，一起為華山金門地區弱勢長輩籌募常年服務經費。

金門縣長陳福海、金門縣書法學會洪壽森、陳鴻文、陶藝大師王明宗、退休校長謝華東、古文物收藏家洪金章、藝術家黃玉秀等人提供珍貴作品外，縣議長洪麗萍及金酒總經理張鳴仁也提供珍藏高粱酒，讓現場來賓競標。

在主持人陳衍利及愛心大使鼓吹行善送愛下，炒熱現場氣氛。最後由王大夫一條根總經理王建順、金門國際獅子會長王國代、金龍國際獅子會長洪麗雯、金龍國際獅子會獅友黃景麗、立法委員楊鎮浯、縣議員李誠智、台開集團總經理邱于芸、大河公司負責人吳伯揚等人得標，拍賣品計募得30萬3000元。

另三失（失能、失智、失依）老人常年服務經費則由烈嶼鄉長洪成發、社會處長陳世保、金酒總經理張鳴仁、木蘭國際獅子會長許雪芳、葉子國際娛樂有限公司總裁林燁筠、金寧鄉代會主席表陳成泉、金寧鄉代翁明惠、金門國際獅子會、金龍國際獅子會、木蘭國際獅子會、縣議員李應文等人現場捐款計14萬2700元。

(中時 )