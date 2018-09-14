第21屆全球熱愛生命獎章集結成書 朱立倫籲眾傳誦生命故事

2018年09月14日 19:39 中時 葉書宏

新北市長朱立倫今（14）日受邀參加周大觀文教基金會舉辦的「全球熱愛生命獎章」分享會，與基金會創辦人周進華一起頒獎肯定中國大陸肌萎作家刁艷華，並祝「有太陽就好」出版成功。

朱立倫表示，這是個感動的時刻，生命的偉大在於能夠發光發熱，每一位「全球熱愛生命獎章」的得獎者，不受心理身體障礙影響，不畏艱難困境的精神，他們的生命故事都非常讓人感動，值得大家效法學習；祝「有太陽就好」出版成功，希望大家努力傳誦這些故事，讓更多人知道，讓生命之光照亮全世界。

朱立倫說，很榮幸能和周大觀基金會創辦人周進華一起頒奬給刁艷華，刁艷華是兩岸非常景仰的作家，她不受肌肉萎縮影響，願意繼續努力，創造美好人生，值得我們敬佩。

刁艷華從小受到社會關愛，在大家的呵護中成長，所以養成樂觀向上的性格。她說，她的座右銘是「讓陽光照耀著心靈，讓燦爛綻放在臉上」，成功來自於不放棄，心中懷有美好就會有美好的事等著你。

來自於烏克蘭的輪椅模特兒—亞歷珊卓‧庫塔斯也鼓勵年輕學子，要永遠對生命抱持希望。她說，一直接觸新事物，對世界保持好奇心、保持希望，將來一定會有美好的成就。

印度孤兒之母—辛杜泰‧薩普卡爾說，「照顧被遺棄的孩子，是我的快樂泉源」。西班牙截癱國會議員—巴紐指出，這是他第二次來台灣，將持續為公益發聲守護殘疾者的希望。日本喜憨鋼琴天使—川嶋絢說，音樂真有趣，鋼琴真可愛；她也特別為今日分享會，演奏世界名曲「給愛麗絲的」。

周大觀文教基金會表示，今年全球熱愛生命獎章共有來自瓜地馬拉、美國、大陸、尼泊爾、西班牙、荷蘭、烏克蘭、印度、日本、加拿大等10位得主，21年來已表揚超過59個國家、包括嚴榮宗等400位生命勇士，今天在新北市崇光女中會師，明天起至21日將展開全台關懷生命走透透系列公益活動，歡迎國內外各界共襄盛舉。

(中時 )