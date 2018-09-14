2018年09月14日 18:56 中時 廖志晃 、 沈揮勝

南投市重大車禍 大貨車衝撞27輛汽機車 10餘人送醫

南投市重大車禍 大貨車衝撞27輛汽機車 10餘人送醫

摩托車與狗兒遭夾擊。（取自聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影像資訊分享團臉書）

南投縣發生重大車禍，消防隊正在搶救中。（廖志晃攝）

南投縣發生重大車禍，消防隊正在搶救中。（廖志晃攝）

南投縣發生重大車禍，消防隊正在搶救中。（廖志晃攝）

南投市民族路14日傍晚發生嚴重車禍，一輛滿載紅磚的大型貨車，連續撞擊27部大小車輛，目前已知包括縣政府社會及勞動處處長林俊梧的司機「小羅」，至少有6人送醫，其中1人重傷，許多傷患陸續送往各醫院搶救中，傷亡人數尚待了解。

據了解，肇事車輛為友順通運公司所屬，事故發生時間在傍晚近六點鐘，地點在南投縣消防局對面，肇事車輛沿民族路下坡時，疑因煞車出狀況，跨雙黃線擦撞多部正在停等號誌燈的車輛。

衝撞後衝過橫向的南崗路，二次撞擊位在調查站前方知名的「阿珠扣仔嗲」門前蒲葵樹，以及多輛機車才停下。當時扣仔嗲店騎樓擺有3桌正好滿座，若沒有那棵樹，死傷可能將會更為嚴重。

當時有一位柯姓男子正在享用扣仔嗲，把狗栓在機車旁，連狗帶車被撞到街道斜對面，狗兒受傷哀嚎，叫聲讓人聽得不忍；其撞擊力道之猛，可見一斑。

目前消防局已調派附近南投、中興、名間、碧興等各地消防分隊支援，將多名傷者送往衛福部南投醫院及南基醫院急救。

肇事司機姓黃；目前統計被撞擊與被波及的車輛包括遊覽車及校車各1輛、小貨車3輛、機車9輛、自小客車12輛、聯結車1輛

(中時 )