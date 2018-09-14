蔡依林38生日獻愛！號召粉絲助弱勢

Jolin生日當天獻愛做公益。（家扶基金會）

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Jolin生日當天獻愛做公益。（家扶基金會）
Jolin西裝造型相當帥氣。（家扶基金會）
Jolin西裝造型相當帥氣。（家扶基金會）

蔡依林（Jolin）15日38歲生日將在工作中度過，將為安室奈美惠引退前的最後一場演出擔任嘉賓，然而今年為家扶無窮世代計畫代言的Jolin，早已計劃在自己生日這天捐出珍藏一年的彩虹小馬，透過拍賣舉辦公益競標，邀粉絲一同送愛、幫助貧困弱勢，非常有心。

Jolin去年生日時，獲全球引發流行熱潮的動畫My　LittlePony（彩虹小馬）青睞，以其個人形象及在「PLAY」演唱會中的造型，獨家設計2隻全球唯一的專屬彩虹小馬，是繼女神Lady Gaga、美國饒舌天后Nicki Minaj及創作歌手Sia後，唯一獲得這份禮物的亞洲女星。

今年六月Jolin參與《陪孩子走一段路》公益紀實短片拍攝後，一直惦記著家扶孩子，決定與家扶基金會合作競標活動；Jolin說：「拍攝當天和孩子短暫相處，看著小朋友熟練地打理著癱瘓媽媽的生活作息，當下我能做的只有努力為她創造美好回憶，希望某天當她遇到挫折，想起我、想起今天的發生事情，也能找回一點點笑容。」

Jolin明年將滿出道20年，一路走來除了音樂成績亮眼，近年更成為時尚圈指標人物；她13日受邀參加時尚新品發表會，身穿酷帥西裝、梳服貼油頭亮相，一改平常性感美豔模樣，霸氣十足，讓不少粉絲直呼「帥到戀愛」、「已暈船」。

(中時 )

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