新北》中和掃街與市民泡茶開講 民眾感激蘇貞昌解決中和淹水問題

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日到中和新生街市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

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民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日到中和新生街市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日到中和新生街市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日到中和新生街市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）
民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日到中和新生街市場掃街拜票。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（14）日到中和新生街市場掃街拜票，由新北市議員張瑞山、市議員參選人張志豪、張維倩皆陪同爭取支持，所到之處受到民眾簇擁、爭相合照、簽名，送上粽子、鳳梨等，祝福蘇貞昌高票當選，更有民眾對蘇貞昌過去政績很有感，秒變助選員向旁人介紹「中和第一大功勞者，替我們解決淹水，為我們蓋雙和醫院的就是蘇貞昌」，高喊大家一定要投他！

針對侯友宜對鄭南榕事件問心無愧一事，蘇貞昌則表示，鄭南榕的遺孀、女兒都還在，侯副市長這種講話是二度傷害，轉型正義是很嚴肅的事，還原歷史真相，洗盡冤屈，讓民主落實才是正事。

一早來到中和區新生街市場掃街拜票，蘇貞昌衝勁十足親握每一雙手，宣傳自己理念，未來當選要為市民爭取垃圾袋降價、擴大長者假牙補助、興建親子體驗博物館等政見。掃街期間更直接坐下來和鄉親喝茶閒聊，展現十足親和力。

行經「香蕉花」攤商前，蘇貞昌靈機一動，考考在場的記者及議員們這是什麼花種，卻沒人知曉，蘇貞昌比著藏在裡面一片片鵝黃色的香蕉花瓣，這就是香蕉花蕊，我們所吃到的香蕉就是從這花蕊長出來的，掃街不忘機會教育。蘇貞昌也分享過去常常帶女兒們回屏東的農田裡觀察農作物，讓孩子多一些接觸大自然的機會，相信有機會接近台灣鄉土的孩子，長大也會知道如何對待台灣的自然環境。

蘇貞昌以香蕉花做比喻，孩子不懂辛苦是甚麼，不懂香蕉是怎麼長得，如同在「樹下乘涼，還罵種樹的人享受台灣的民主，還踐踏民主自稱民主」。當年打壓人民，當年扭曲歷史，行使威權的正是國民黨，今天要轉型正義，就是讓歷史的真相呈現，讓受冤屈的人平反，如今台灣好不容易可以啟動轉型正義的機制，希望大家一起嚴肅地面對這個問題，不是為一個選舉，不是對某一個人，更不是為一個政黨，這樣台灣才會正常發展。為民主努力一輩子的他說，民主是在多少代台灣人的努力之下才有今天的成果，希望這個努力不會再被扭曲。

針對媒體提問，對手侯友宜說他抓鄭南榕是問心無愧，蘇貞昌遺憾地表示，鄭南榕的遺孀、女兒都還在，侯副市長這種講話是二度傷害，對受苦難的家屬、遺孀、女兒不知道情何以堪。蘇貞昌說，轉型正義是很嚴肅的事，是幾代人的努力，才啟動了這個機制，要讓當年受冤屈、受苦難的人民，還原歷史真相，洗盡冤屈，給他們一點溫暖，台灣的民主才能向前走，我們把這件事情跨過去，大家努力來讓台灣的民主更落實，才是正事。

(中時 )

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