錯過再等一年！新疆絕美秋色夢幻登場

2018年09月14日 19:28 工商 張佩芬

9、10月份的新疆進入一年之中最美的季節。圖：南航提供

新疆天山天池，古稱「瑤池」，傳說中西王母娘就是在這兒舉辦潘桃宴。圖：南航提供

烏魯木齊的國際大巴扎遵循了伊斯蘭教的建築風格。圖：南航提供

想來一趟與眾不同的秋漾之旅嗎？那可千萬別錯過新疆了！人說「不到新疆，不知中國之大。」新疆不但是中國陸地面積最大的省級行政區，且一個新疆就相當於46個台灣大。其中橫亘在中央的天山山脈將新疆一分南北兩部分，南北疆也呈現完全不同的人文風景。而此刻正是北疆景緻最繽紛、氣候最宜人的季節，若想一覽大新疆的夢幻秋色，千萬別錯過9、10月份的北疆。

新疆維吾爾自治區的首府－烏魯木齊，素有「世界上離海最遠的都市」之稱。打從今年七月南航復飛台北直飛烏魯木齊航線後，僅需六個多小時的飛行時間就能抵達。烏魯木齊即蒙古語「優美的牧場」之意，因為是個多民族聚居的城市，烏市也展現了豐富多元的異國情調，如國際大巴扎(市集)，具備伊斯蘭教的特色建築，且富有許多新疆風味的物品，重現古絲綢之路的商業繁華，經常是旅客購買紀念品的必逛寶地。

天山山脈是亞洲中部最大的一條山脈，2013年被列入《世界遺產名錄》之中，新疆許多名聞遐邇的名勝也都藏身其中。如身居海拔1928米高的天池，係由冰雪融化而成的高山湖泊，背後伴隨著終年積雪的天山，構成一幅無與倫比的山水美景。同樣相當受歡迎的巴音布魯克正是天山五大世界自然遺產的片區之一，不但擁有中國大陸最大的天鵝繁殖地，其中開都河蜿蜒在遼闊草原上形成「九曲十八彎」的壯麗景致，充分展現大自然鬼斧神工的刻畫神力。

近年來掀起的「秘境」之旅，在新疆可能已不足為奇了，勇闖「仙境」才夠潮！喀納斯就是蒙古語「美麗富庶、神秘莫測」的意思，而這裡湖光山色的景緻更是美如其名，多年來的”水怪傳說”也讓這裡添了一些神秘色彩。沿著喀納斯湖，遊客一般會停留臥龍灣、月亮灣、及神仙灣，若想俯瞰喀納斯湖，則可步行登上觀魚亭。新疆喀納斯也經常被攝影家們戲稱為「最殺底片的景區」。

中國南方航空自七月起復航台北往返烏魯木齊航線，並由「夢想之翼」波音787執飛，提供旅客舒適的飛行體驗。台北－烏魯木齊航線每週一、四對飛，去程CZ640凌晨1點由桃園機場出發，早上7點30分抵達。回程CZ639時間為18點25分起飛，23點50抵達桃園機場。想來一趟夢寐以求的仙境之旅，現可向各大旅行社或南航官網購買機票，精彩多樣化的團體行程也可透過各大旅行社預訂

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