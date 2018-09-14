中職》猛男龍舟隊開球初體驗 怕被脫竟穿2件上衣

在雅加達亞運取得2金1銀佳績的競技龍舟代表隊13日為中信兄弟開球。（鍾亞芳）攝

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中時電子報
/天母報導

中信兄弟14日邀請亞運金牌龍舟隊開球，以健美黝黑身材為特色的選手今日不但沒有大露肌肉，反而還穿了2件上衣，隊長周恩平笑說：「最近有點脫膩了，今天怕被脱，我還穿了2件衣服。」

輕艇龍舟隊在雅加達亞運獲得2金1銀的好成績，今天現身天母球場為中信開球，由周恩平擔任開球投手，亞運棒球隊詹子賢擔任接補捕手。周恩平透露：「其實原本不是我要開球，不過原本要開球的人遲到所以才變成我。」雖爆了隊友遲到的料，但周恩平也立刻為隊友解釋，他是因為趕車才遲到。

龍舟隊原定為林旻昊開球，但他卻因為交通問題錯過，教練侯鴻章還虧他：「球速都練到（時速）140（公里）了。」林旻昊平時就會丟丟球，雖然無法擔任開球投手，但為職棒比賽開球的難得機會，也讓這群大男生露出開心的笑容。

周恩平出身花蓮光復鄉，小時候曾經玩過棒球，雖現在投入輕艇龍舟運動，但有時間也會關心棒球，「小時候就知道高國輝了，和他們同一個部落，不過我打棒球是很小時候的事了。」周恩平坦言，近期因準備比賽比較少看棒球，不過一定會關注總冠軍戰。

相較於其他項目選手花招百出的開球，今天龍舟隊的開球則是中規中矩，周恩平笑說：「如果這邊有水的話，當然會想設計特別的開球橋段。」

龍舟隊選手健美身材被稱作「水上最美風景」，不過今天他們不但沒有讓現場球迷大飽眼福，甚至在炎熱天氣穿著2件上衣，周恩平開玩笑道：「最近真的脫膩了！今天我們都穿了2件衣服，就是怕被脫。」

(中時電子報)

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