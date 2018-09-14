鄭伊健虧陳小春「出一張嘴」 拍片掛彩老婆急探班

2018年09月14日 19:04 中時 潘鈺楨

鄭伊健在片中是大哥「獅王」。（盧禕祺攝）

「古惑仔」班底鄭伊健跟林曉峰14日來台，與導演錢嘉樂合體宣傳電影《黃金兄弟》。談到戲裡戲外濃濃兄弟情，鄭伊健透露謝天華曾在內蒙買菜下廚，他跟錢嘉樂會請大家吃飯，虧不在場的陳小春只出一張嘴：「在內蒙說想吃羊肉大家就買回來，還不用花錢。」

即使都已成家，5人只要聚在一起就會回到當年中二模樣，林曉峰說：「我們共同（捉弄）目標是謝天華，他平常很酷，Laughing哥嘛，我們看他走路插口袋會故意問他『你下樓梯不怕我們推你嗎』，他就會說『怕什麼來啊』。」

錢嘉樂有導演身分護體，免掉被捉弄命運。一場林曉峰與陳小春拍到受傷的戲後來被剪掉，林曉峰自嘲：「因為拍攝當天我沒有跟導演說早安，現在每次訪問跟拍照都站在海報左邊，右邊頸子還受傷。」電影從頭到尾都是動作戲，除了謝天華每個人都掛彩，鄭伊健在匈牙利拍飛車戲肩膀韌帶斷裂，林曉峰扭傷脖子，陳小春在北京傷了盆骨，錢嘉樂則被大家封為標準「傷人」。

好在拍片空擋可以觀光，林曉峰在匈牙利時，公司安排太太悄悄現身給驚喜；鄭伊健老婆蒙嘉慧也在他受傷時趕緊探望。鄭伊健在黑山拍片時租了單車遊覽當地，至於去年來台灣取景因為在桃園郊區拍攝，沒特別去哪逛，鄭伊健回憶：「附近是靶場，聽到警察打靶聲音。而且那場戲劉偉強在現場，大家都像是回到20年前的小朋友模樣，不敢作怪。」

這次拍片還讓5兄弟得以一起泡溫泉，步入大叔年紀的眾人對身材都沒太大自信，推有在健身的林曉峰代表露肌，林曉峰起初還很得意嗆其他人「要不要找替身」，後來發現反而是他要忍低溫裸上身。電影9月21日在台上映。

(中時 )