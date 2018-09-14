與觀音同行 第一屆觀音文化國際論壇歡迎報名

2018年09月14日 19:41 中時 葉書宏

繼「觀音緣‧無盡藏，觀音緣‧普世之光~百八觀音與林健成先生紀念特展」開幕後，靈鷲山佛教基金會與世界宗教博物館將於9月28、29日舉辦第一屆觀音文化國際論壇，藉由兩天的觀音信仰文化、造像藝術探討，讓民眾深刻了解觀音文化，領略佛教藝術瑰寶。

靈鷲山是北台灣知名觀音道場，以觀音法門為修行傳承，山上黑面多羅觀音、毗盧觀音、十一面觀音聞名遐邇；位於福隆火車站附近的聖山寺金佛殿今年再添百八觀音銅雕聖像，9月30日將舉辦殊勝的開光灑淨大典，透過108尊觀音銅雕聖像的化現，深入淺出地帶領民眾認識觀音菩薩，歡迎十方信眾共沐佛恩。

28、29日將先於新北市永和區的世界宗教博物館舉辦觀音文化國際論壇，涵蓋百八觀音信仰文化的流傳、漢傳觀音信仰文化的流傳、觀音造像藝術的探討三大子題，邀請尼泊爾百八觀音研究專家、也是日本曹洞宗德林寺住持高岡秀暢法師，及尼泊爾藝術文化交流工作者塔姆先生（SarbottamShreatha）、在尼泊爾研究佛教造像工藝甚深的專業佛像師蘇睿智（SurajShakya）等人來台，還有中國文化大學史學系教授陳清香、林健成美術工作室總監張小玲、靈鷲山佛教教團宗委會執行宗委釋顯月法師擔任講者。

六位講者學養俱豐，將針對「我的百八觀音緣」、「從尼泊爾到日本觀音信仰與文化的異同」、「從紅白觀音節慶談尼泊爾的觀音信仰與修行」、「從33觀音信仰看觀音信仰為什麼能夠在全球廣為流傳？」、「從靈鷲山的觀音信仰與文化談生命和平大學的願景」、「從一位釋迦族後代的佛像造像師看尼瓦佛教藝術的佛像造像藝術特色以及觀音信仰在尼泊爾的流傳」、「現與藏，無盡藏~林健成先生的觀音緣」，進行7場專題演講，並安排所有講者從百八觀音看觀音信仰的全球化論壇，精彩可期。

大慈大悲的觀音菩薩（Avalokiteśvara），是眾生心中最具溫暖而安定的生命力量，如慈母般的慈悲映照眾生，超越國族地域與宗教之別，在全球有廣大的信眾，想要深入領會觀音的慈悲智慧，感受佛法妙化萬千的慈悲精神，穿梭於佛教經典藝術殿堂，一窺佛教信仰的學術底蘊，或希望了解百八觀音從尼泊爾、日本、再到台灣靈鷲山的因緣，歡迎上http://re.piee.pw/9N87U報名。

(中時 )