新北檢警攜手合作　查賄制暴動起來

2018年09月14日 19:25 中時 葉書宏

台灣新北地方檢察署與新北市政府警察局於今（14）日辦理107年地方公職人員選舉聯合訪視。（葉書宏翻攝）

台灣新北地方檢察署與新北市政府警察局於今（14）日辦理107年地方公職人員選舉聯合訪視。（葉書宏翻攝）

年底九合一選舉即將到來，為端正選風及確保選舉能公平、公正、公開舉行，台灣新北地方檢察署與新北市政府警察局於今（14）日辦理107年地方公職人員選舉聯合訪視，由新北地檢署檢察長朱兆民、警察局局長胡木源，率同主任檢察官王正皓等人蒞臨新北市海山警分局視察，由朱檢察長就實務、法令及個案向分局各所隊外勤單位主管說明，並指導查賄制暴的工作重點。

會議中，朱檢察長針對查緝賄選技巧、防制暴力情事及相關法律問題等重點工作，與分局員警座談及經驗分享，藉由外勤單位蒐集整理之情資，結合歷年選舉情勢與相關參選人員背景，對於可能發生地區或目標，健全情報之蒐查並落實里鄰間的訪問與反賄選宣導，及早進行警力佈署，加強住所及造勢場地維安工作。此外，也強調預防與查緝並重之策略，以此展現政府貫徹查賄行動的決心。

海山警分局表示，唯有公正、公開的選舉，才能選出廉潔自許為民服務的公僕，期望民眾對於賄選以零容忍的態度，不賣票、不買票，共同淨化選風；另也呼籲民眾，若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，應立即向轄區警方報案，共創清廉選舉。

(中時 )