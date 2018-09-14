羅馬尼亞女導演費時兩年 首部長片挑戰群體做愛、SM

2018年09月14日 19:11 中時 潘鈺楨

演員親密日記拍出真實情感《禁身接觸》。（海鵬題供）

電影《禁身接觸》片中演員不僅卸下心防、坦承其對性與愛的恐懼與渴求，更放膽全裸拍攝情慾戲，甚至不乏SM性愛戲，令人由衷敬佩。該片挑戰人類對自我身體、親密關係的認知，勇氣令人讚嘆，片中情慾戲雖然寫實大膽，卻讓人看得熱淚盈眶！

令人驚訝的是，首次執導劇情長片的羅馬尼亞女導演阿狄娜潘提琳（Adina Pintilie），在拍攝這部金熊獎電影時，竟然完全沒有劇本。她將演員的親密日記變成劇本，真實情感果然讓觀眾毫無招架之力，連向來對電影自豪的法國媒體都驚嘆該片是「一部前所未見的電影」。

《禁身接觸》劇情描述蘿拉（蘿拉本森Laura Benson飾）懼怕與他人發生肢體接觸，只能遠觀男妓自慰，感受精噴液射的淋漓快感。她的友人托瑪斯（托瑪斯雷馬奎斯Tomas Lemarquis 飾）則受禿髮症所苦，無毛的外表壓抑著他渴望親密的內心。劇情藉由在親密關係掙扎的兩個人，解放心中慾念轉守為攻，真槍實戰情慾禁地，高度挑戰人類道德觀與身體觀。片中不僅全體演員全裸演出，一場充滿性療癒的做愛群戲，場面更是令人瞠目結舌，被國際媒體《銀幕》形容「衝擊人心！」。英媒UpComing更打趣地形容該片「擁有《格雷的五十道陰影》情慾元素，卻拍出截然不同的人性震撼與感動！」

現年38歲的《禁身接觸》導演潘提琳，向來羞於表達內心的情感，直到她研讀心理學，才逐步克服自己的心理障礙。她的首部電影《禁身接觸》，便以人與人的親密關係為主題，並費時兩年才成功說服法國女星蘿拉本森、好萊塢新秀托瑪斯雷馬奎斯走出舒適圈，對著鏡頭揭露他們內心之於性愛的脆弱及嚮往。此外，她更打破拍片規則，電影拍攝前完全沒有劇本產出，她把演員的親密日記變成劇本，讓他們的喜樂哀愁百分百在大銀幕真心呈現，拍出了最真摯飽滿的情感與影像，果然一鳴驚人創下首度入圍柏林影展，便雙雙奪下最佳影片金熊獎及最佳首部影片的傲世記錄。電影10月5日在台上映。

(中時 )