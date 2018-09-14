頂級床墊品牌席夢思進駐南園 打響周慶話題

席夢思台灣董事總經理曾佩琳於The One南園人文客棧合影。（吳娮翎攝）

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The One南園人文客棧全園使用席夢思床墊。（吳娮翎攝）
The One南園人文客棧每天吸引上百位旅客造訪，已然是新竹秘境代表。（吳娮翎攝）
The One南園人文客棧全園使用席夢思床墊，床墊上特製品牌字樣。（吳娮翎攝）
席夢思璀璨雪林頓系列152x190cm，原價10萬7000元，特惠價6萬9999元。（席夢思提供）
席夢思買床加贈義大利製寢具4件組原價3萬5000元起。（席夢思提供）

頂級床墊領導品牌「席夢思」，不只是星級飯店愛牌，更成為「The One南園人文客棧」床墊首選，讓台灣最著名的山中園林也能躺好床，坐擁美景與好眠。

The One南園人文客棧執行長劉邦初表示，「1985年落成的南園，融合江南庭園和閩式紅磚建築、洋樓拱廊之風格，其隱密典雅的四意廂房，今年特別選用席夢思床墊，以款待為信念，就是要帶給消費者最好的睡眠品質。」

佔地27公頃的The One南園人文客棧，擁有得天獨厚的地理位置，甚至採用子午中軸線來興建，據說直視的方向就是北京紫禁城的方位，在風水上也是帝王之位，古色古香的建築，每天吸引200人至300人入園，周末到訪人數甚至到達400人，僅有21間住房，以風花雪月四字來作為命名，更添風雅。

席夢思台灣董事總經理曾佩琳談到，不只是頂級飯店指定使用席夢思產品，其實台灣很多消費者，注重睡眠，也開始選用好的床墊，席夢思擁有獨步全球的Beautyrest™獨立筒袋裝彈簧，能讓身體完美撐托，今年周慶夢幻星級系列新品，更運用兩種涼感元素 ，從表層到內層襯墊層層降溫，降低熟睡時因悶熱而引起的不適，更適合台灣氣候，她也推薦消費者於周慶期間入手，享受如浴The One南園人文客棧的風雅好眠。

席夢思除了床墊連寢具、枕頭等周邊商品都一樣講究，為了回饋消費者，周慶期間特別推出「頂級之上首度夢幻組合」方案，消費者即日起購買「夢幻星級系列」商品，即可將價值萬元以上的「Hotel Luxury Collection寢具組」帶回家，全套床組連同床墊3萬9999元起就能入手。

(中時 )

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