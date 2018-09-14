查賄制暴全體總動員　杜絕買票、賣票、走路工

台灣新北地檢署鄧主任檢察官暨新北市政府警察局到永和警分局聯合訪視並與幹部座談。（葉書宏翻攝）

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台灣新北地檢署鄧主任檢察官暨新北市政府警察局到永和警分局聯合訪視並與幹部座談。（葉書宏翻攝）
台灣新北地檢署鄧主任檢察官暨新北市政府警察局到永和警分局聯合訪視並與幹部座談。（葉書宏翻攝）

有鑑於「107年地方公職人員選舉」將於11月24日進行投開票，台灣新北地檢署鄧主任檢察官暨新北市政府警察局到永和警分局聯合訪視並與幹部座談，地檢署表示，年底選舉即將到了，各候選人選舉維安，尤其是查察賄選與制裁暴力部分除要求轄區分局多費心外，重申絕不容許幫派假借政黨等合法團體名義，從事非法活動，尤其是破壞治安、破壞選舉。

視察除了聽取永和分局偵查隊隊長林振瑞、督察組組長李俊民的工作簡報外，也與內外勤幹部面對面溝通，亦提供各項查賄制暴技巧，期勉永和分局能加強選舉期間制暴與反賄選。

永和警分局長謝宗宏亦重申對年底選舉的查察賄選與防制暴力工作是警察機關當前重點工作，絕不容忍幫派假借政黨、政治團體或者宗教等等合法團體名義從事非法活動，尤其是破壞治安、破壞選舉，並在會中感謝台灣新北地檢署鄧主任檢察官指導常見賄選手法有買票、賣票、走路工、搓圓湯、流水席、暴力、黑函等查賄制暴經驗，以強化查賄技巧，讓與會人員均獲益良多，並期勉各派出所所長要主動掌握了相關情資及相關防制措施，務必做好年底的選舉查賄與制暴工作，積極查賄杜絕歪風，以淨化選前治安，以讓國人放心。

(中時 )

新北檢警攜手合作　查賄制暴動起… 新北地檢署至樹林分局宣導反賄選…

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