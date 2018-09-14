台中國際動畫影展《重甲機神》擔綱開幕片

2018年09月14日 19:14 中時 盧金足

「2018台中國際動畫影展」將於10月11日至16日在台中站前秀泰影城及凱擘影城登場，9月21日開始售票，開閉幕片《重甲機神》與《狗狗傷心誌》均為台灣動畫長片。市長林佳龍表示，市府積極推動影視發展，盼讓台中成為拍片最友善的城市。也歡迎大家進戲院看動畫電影，享受看電影的美好時光。

市府新聞局14日舉辦「2018台中國際動畫影展」開閉幕片公布及售票記者會，由林佳龍、新聞局副局長呂美莉、台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳、台中國際動畫影展節目總監石昌杰、開幕片《重甲機神》導演黃瀛洲、閉幕片《狗狗傷心誌》製片余為彥等人，共同宣告2018國際動畫影展即將開跑。

林佳龍表示，他是電影迷，從小就很愛看電影，透過電影可以影射出許多人生體驗，是很美好的時光。這次影展除了展出國內作品，也有許多國際作品參展，邀請大家用放鬆的心情來看動畫電影。

林佳龍強調，為發展影視、動漫產業，市府在霧峰興建「中台灣影視基地」，將可提供亞洲最好的水景場地；也在水湳智慧城興建「中台灣電影中心」，目前已開工，並與文化部合作將部分區域作為國家漫畫博物館，帶動相關產業發展；市府也已規劃將第四市場打造為中台灣漫畫及插畫家進駐基地。

市府也興建「中山73」台中市影視藝文空間，提供優質觀影環境，盼帶動相關產業發展。

台中國際動畫影展節目總監石昌杰表示，這次動畫影展除國內動畫，也邀到各國得獎動畫參展，期盼透過影展的舉辦讓擁有動畫夢的人們有發展空間。

《重甲機神》導演黃瀛洲說，《重甲機神》的拍片過程一直受到了林佳龍與新聞局的支持，因此他將《重甲機神》的場景設定在台中，未來拍攝續集更將以台中為主軸，並以台中為代表描述台灣人的生活。

閉幕片《狗狗傷心誌》製片余為彥表示，《狗狗傷心誌》所描述的內容都是真實故事，並講述人類和所有動物都有孤獨的心，雖然老天爺幫忙安排了緣分，但常因疏忽或不在意，而錯過了美好緣分；故事也透過3隻流浪狗、1隻老狗與人們間的互動，帶出生老病死的體悟。

開幕片《重甲機神》是導演黃瀛洲與紀敦智共同執導的長片

，《重甲機神》故事發生在近未來，某日天空降下無數雷射攻擊，讓世界一流軍事強國瞬間慘遭殲滅，台灣完全與世隔絕，面臨著生存困境，電影充滿了天馬行空的想像，劇情更以主角的身份暗喻台灣政治現況。

閉幕片《狗狗傷心誌》為資深導演張毅的首部動畫長片，並由資深導演余為彥製片，《狗狗傷心誌》由四部動畫短片組成，過去一年已入選多個國際電影節，透過片中狗狗與主人一同經歷的生命故事，希望能讓觀眾感受到愛、生命與別離的感動。

(中時 )