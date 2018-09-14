陳其邁推LINE貼圖「金美邁、邁阿捏共」貼近生活

民進黨高雄市長參選人陳其邁的貼圖於13日晚間正式上線。（陳其邁競選辦公室提供）

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通訊軟體LINE貼圖深受歡迎，各縣市長參選人紛紛推出Q版貼圖，盼藉由貼圖傳播拉抬人氣，民進黨高雄市長參選人陳其邁的貼圖也於13日晚間正式上線，幕僚以他的名字為發想，絞盡腦汁拍出各種「邁貼圖」，內容包括「金美邁」、「邁阿捏共」，試圖透過日常問候、實用的生動表情貼圖爭取年輕選民支持。

陳其邁競選辦公室幕僚表示，幾周前一位林姓設計師主動提議要幫陳其邁繪製專屬LINE貼圖，之後幕僚們開始討論、蒐集陳其邁日常習慣用語，除了「基本款」長輩圖問候語「敖炸（早安）」，以及「哩賀（你好）」之外，幕僚們更大玩名字哏，以「邁」字台語諧音設計出「邁歐北造（別亂跑）」、「金美邁（真不錯）」(真不錯)、「邁阿捏共（別這麼說）」等有趣日常用語，好玩又實用。

其中，1張貼圖寫著「緊緊緊」，乍看之下令人摸不著頭緒，幕僚解釋，由於陳其邁過去擔任立委期間，行事果決且講求效率，立院助理圈私下為他取了「緊緊緊（快快快）」綽號，趁機納入這次貼圖的設計。

陳其邁LINE貼圖上的照片出自攝影志工、高市前金區三川里長莊晉勳之手，他說，拍攝過程中驚訝發現，平常給人硬派、忠厚誠懇形象的陳其邁，拍照當下卻表現得相當活潑自然，配合度更是非常高，完整詮釋LINE表情貼圖，讓他直呼：「原來其邁私下這麼可愛！」

(中時 )

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