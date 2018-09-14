南韓3000噸級新潛艦下水 文在寅：以實力求和平

2018年09月14日 19:25 中時 王嘉源

南韓海軍史上第一艘3000噸級潛艦「島山安昌浩號」，14日下午在大宇造船海洋公司玉浦造船廠舉行下水儀式。文在寅總統致賀詞表示，以實力求和平是南韓政府堅定不移的安全戰略，南韓將以強大軍隊和國防力量為後盾不懈追求和平。

據韓聯社報導，文在寅稱，強大的海軍力量是建設海洋強國的關鍵，應先在海上構築無人膽敢覬覦的國防屏障和韓半島和平的基石。

文在寅表示，下周將前往平壤舉行韓朝首腦會談，「我們已經開啟實現無核化與持久和平的偉大征程，但沒有白白得來的和平，只能靠我們自己謀求並維護」，軍隊的強大來自軍工產業的發達和國民的信任，作為國軍最高統帥，他下令全軍順利改革積極順應民意。

文在寅指出，南韓在短短的半世紀裏由沒造過步槍的國家發展為自主研製戰機、坦克、潛艦等複合武器系統的軍售國家，「島山安昌浩號」的下水是體現自主國防決心的壯舉，和預告軍工產業騰飛的信號彈。

「島山安昌浩號」是南韓國內首創的3000噸級潛艦的一號艦，造價7億美元，為擁有垂直發射系統的柴油電力潛艦，可從潛艦上發射巡弋飛彈和彈道飛彈，未來5年將編入海軍艦隊服役，使南韓水中作戰能力大幅提升。

南韓新潛艦多以抗日人物來命名，安昌浩（1878年11月9日-1938年3月10日）雅號「島山」，是日本殖民時期的朝鮮獨立運動家，南韓尊稱他為「韓民族獨立之父」。漢城的島山公園裏有安昌浩紀念館。

(中時 )