完成與楊德昌的約定 10年拍出《狗狗傷心誌》

台中市長林佳龍（圖中）與現場多位貴賓出席記者會活動。（台中動畫影展提供）

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《狗狗傷心誌》製片余為彥與導演張毅前後花了近10年才完成。（台中動畫影展提供）
《狗狗傷心誌》。（台中動畫影展提供）

｢2018台中國際動畫影展｣，14日舉辦開閉幕片公布暨售票記者會，林佳龍市長、節目總監石昌杰與開幕片《重甲機神》導演黃瀛洲、閉幕片《狗狗傷心誌》製片余為彥共同出席。

《重甲機神》是黃瀛洲與紀敦智導演共同執導的長片，總共花了四年左右的時間。的故事發生在近未來，某日天空降下無數雷射攻擊，讓世界一流軍事強國瞬間慘遭殲滅，面對完全與世隔絕的困境中，台灣要如何對抗更強勁的海底怪獸而繼續生存？

閉幕片則由從影數十年的資深導演張毅，睽違多年重回影壇的《狗狗傷心誌》，本片是張毅導演出道多年的首部動畫長片，鍾情於動畫創作的他，早年曾與已故導演楊德昌共同許下一起實現動畫夢的約定，遺憾的是楊德昌導演於2007年猝逝，時隔多年後，他終於完成了由四部動畫短片組成的《狗狗傷心誌》。

《狗狗傷心誌》過去一年已入選多個國際電影節，製片余為彥表示，這部影片改編自身邊朋友與狗狗的真實經歷，當初製作這部影片，包括故事的發想、與導演的討論過程，以及與工作人員的奮鬥，前後花了近十年時間籌備，直到去年才終於完成，透過片中四段狗狗與主人翁一同經歷的生命故事，除了希望能讓觀眾感受到這一段愛、生命與別離的感動，也希望大家能夠珍惜與身邊摯愛相處的珍貴時光。

節目總監石昌杰表示，自去年起接手台中國際動畫影展節目規畫以來，便希望提供市民更多元、更具開創性的影像作品，同時也帶來國際上最新的動畫潮流，讓台中國際動畫影展能成為台灣最重要的動畫交流平台。今年度動畫影展以｢奇幻與真實｣為主題，共規劃72場的放映活動，將為影迷帶來51個國家及地區、241部動畫作品，並規劃選片指南、專業動畫講座、提案大會等周邊活動，希望今年的節目，都能讓觀眾盡情馳騁於真實與奇幻交錯的動畫世界中。

2018台中國際動畫影展將於10月11日（四）至10月16日（二）在台中站前秀泰影城與凱擘影城舉行，9月21日（五）中午12點起於ibon售票系統實體機台及網站開始售票。除了影展期間電影放映外，今年還將舉辦多場免費戶外放映、校園選片指南和國際專題講座等活動。有關影展精彩片單及周邊活動詳情，民眾可密切鎖定台中國際動畫影展官方網站twtiaf.com及FACEBOOK粉絲專頁：facebook.com/tiaf.taichung。

(中時 )

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