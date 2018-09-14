雄影「VR體感劇院」 讓觀眾當小王子冒險去

2018年09月14日 19:28 中時 潘鈺楨

《在你身邊的時光》進入鄉間獨居老人的生活，陪伴他們度過最後的平靜時光。（雄影提供）

2018高雄電影節宣布最新VR觀摩片單，網羅威尼斯、法國NewImages、日舞、翠貝卡等領銜VR潮流的影展強片，包括家喻戶曉的文學《小王子》改編的首部VR電影《小王子VR》、榮獲威尼斯最佳VR敘事獎的韓國電影《東豆川血痕》、世界VR論壇首獎的《婚戒物語》、以及充滿感官娛樂的大獎作品〈真實山寨村〉、《天啊，海底有鯊魚！》、《在你身邊的時光》與《親愛的安潔麗卡》等片，從360度觀影體驗到人機互動趣味，高雄電影節獻給觀眾「VR專屬」的體感享受。

高雄電影節將於影展期間舉辦全國最大的「VR國際論壇」與「VR培育工作坊」，「VR國際論壇」由威尼斯影展VR策展人麗茲羅森塔爾領銜，法國Newimages影展策展人米高斯維詹斯基、韓國富川影展VR策展人金鍾敏、法國VR拍製團隊Diversion以及「台灣產業之光」HTC等國內外VR產業前端的技術、製作、行銷等專業人士與會。身兼「雄影國際短片競賽」VR組評審的麗茲羅森塔爾表示，「台灣在發展VR產業有很好的科技優勢，許多國際大廠都在台灣，去年高雄電影節發表的〈全能元神宮改造王〉讓人耳目一新，期待這次來台能看到更多具有亞洲觀點VR作品」。

高雄電影節亦推出首屆VR學院「VR培育工作坊」，協助台灣的新銳創作者加入VR拍攝的行列，工作坊將公開徵選30位學員，透過為期六天的「VR電影腳本」培育課程，提出適合VR美學與製作的腳本內容，帶領台灣電影人提早切入全球VR電影產業鏈。

高雄電影節將於10/19至11/4期間舉辦，其中「VR單元」涵括台灣自製的「高雄VR FILM LAB」、「國際大觀」與「國際短片競賽VR單元」，總計24部影片，絕對驚艷觀眾超越4D的全新體感享受。放映場地為駁二VR體感劇院、高雄市總圖三樓以及台北場次的剝皮寮歷史街區，相關售票資訊與節目內容請上高雄電影節官網www.kff.tw。

高雄電影節今年特備限時限量VR通行專業票「VR VIP Pass」50 套，持「VR VIP Pass」每部VR電影可觀看一次，獨享VIP專屬觀看時段與「VR國際論壇」貴賓保留席，並可受邀參加VR影人晚宴，躍上台灣VR產業界與國際對話之平台。「VR VIP Pass」將於9/30（日）中午12:30準時搶票，10/19(五)起憑「VR VIP Pass」購買憑證至駁二VR體感劇院現場服務台兌換Pass通行證後方可使用。

高雄電影節片單將於9/21(五)全面上線。高雄電影節將於10/19(五)至11/４(日)於高雄市立圖書館總館、喜滿客夢時代影城、高雄市電影館、駁二VR體感劇院登場。相關資訊請鎖定高雄電影節官網www.kff.tw或臉書粉絲團【高雄電影節】和LINE影迷群組【雄影LINE著走】。

(中時 )