餐酒搭配新風潮！ 當中餐遇上葡萄酒 挑戰舌尖上最深度感動

湯品「蟲草花燉龍膽魚湯」口感清爽不膩口，有良好開胃效果。（圖片提供／台北W飯店）

友善列印
中時
「金銀蛋濃湯浸澎湖絲瓜」嚴選澎湖當季絲瓜入饌，口感爽脆順口。（徐力剛攝）
「烏龍茶香煎圓鱈魚排」魚肉扎實富含嚼勁，佐以酥脆茶葉片品嘗。（圖片提供／台北W飯店）
「芹蓮野菌炒澎湖明蝦球」搭配施赫紅酒，能有效提升海鮮絕美滋味。（徐力剛攝）
「火腩支竹炇澎湖龍膽尾翅」做工繁複，以滿滿膠原蛋白補充元氣。（圖片提供／台北W飯店）
葡萄酒管家劉善農老師（圖左）與紫艷鄔海明主廚（圖右）。（圖片提供／台北W飯店）

秋高氣爽，台北W飯店紫艷中餐廳以「山珍海艷」為主題，選用澎湖新鮮食材入饌，結合傳統粵菜手法製作美饌，即日起攜手有「葡萄酒管家」稱號的劉善農老師，結合中菜與葡萄酒雙重元素大玩創意，為食家饕客帶來舌尖上的感動。

紫艷中餐廳行政主廚鄔海明分享，新鮮「食材」是創造料理美味關鍵。全新秋季菜單以湯品「蟲草花燉龍膽魚湯」拉開序幕，湯底以黑毛豬、放山雞為基底，加入龍膽石斑魚骨、魚頭及聖品蟲草花燉煮，上桌湯頭清澈見底，輕啜一口滾燙高湯，菌菇香氣直衝腦門，口感清爽不油膩。

特色料理「金銀蛋濃湯浸澎湖絲瓜」將絲瓜切成塊狀，以鹹蛋與皮蛋鹹香風味凸顯絲瓜清甜感，讓人愈吃愈涮嘴，劉善農推薦與「維歐尼耶白酒（YALUMBA EDEN VALLEY VIOGNIER）」一同品嘗，此酒款來自澳洲酒莊YALUMBA，葡萄經橡木桶10個月發酵，入口酸值明亮清爽，花果香濃郁，尾韻柔美順暢，能有效提升絲瓜甜度。

「烏龍茶香煎圓鱈魚排」主廚嚴選每隻15至20公斤阿拉斯加圓鱈入饌，先以烏龍茶湯調和醬汁浸漬後香煎，佐以酥脆茶葉片，微鹹醬汁與扎實魚肉譜出美味圓舞曲。另道「火腩支竹炇澎湖龍膽尾翅」，以澎湖龍膽石斑為主角，先炸後燜，再加入燒肉、腐竹小火炇煮，魚皮Q彈富含膠原蛋白，深受女性消費者喜愛。

「芹蓮野菌炒澎湖明蝦球」強調品嘗食材原味，選用每隻120公克澎湖大明蝦，搭配芹菜蓮藕以清炒方式呈現。劉善農分享，使用紅酒搭海鮮較為少見，唯有新鮮海鮮才能與紅酒完美結合，產生畫龍點睛效果，特選「施赫紅酒（LUCA SYRAH）」酒體飽滿厚實，在日光下展現如寶石般紫紅色澤，孕育自露卡酒莊，初嚐水蜜桃馥郁香氣繚繞舌尖，尾韻微辛辣感與煙燻味充斥，適合搭配海鮮享用。

酒款「培瑞酒莊隆河精選紅酒（FAMILLE PERRIN RESERVE COTES DU RHONE ROUGE）」口感豐沛，擁有焦糖、胡椒、香料與野生紅漿果香氣，單寧柔順細緻，搭配餐點「西施泡飯」別有一番滋味。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有愛健康！

(中時 )

錯過再等一年！新疆絕美秋色夢幻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。