餐酒搭配新風潮！ 當中餐遇上葡萄酒 挑戰舌尖上最深度感動

2018年09月14日 19:42 中時 徐力剛

「金銀蛋濃湯浸澎湖絲瓜」嚴選澎湖當季絲瓜入饌，口感爽脆順口。（徐力剛攝）

「烏龍茶香煎圓鱈魚排」魚肉扎實富含嚼勁，佐以酥脆茶葉片品嘗。（圖片提供／台北W飯店）

「芹蓮野菌炒澎湖明蝦球」搭配施赫紅酒，能有效提升海鮮絕美滋味。（徐力剛攝）

「火腩支竹炇澎湖龍膽尾翅」做工繁複，以滿滿膠原蛋白補充元氣。（圖片提供／台北W飯店）

葡萄酒管家劉善農老師（圖左）與紫艷鄔海明主廚（圖右）。（圖片提供／台北W飯店）

秋高氣爽，台北W飯店紫艷中餐廳以「山珍海艷」為主題，選用澎湖新鮮食材入饌，結合傳統粵菜手法製作美饌，即日起攜手有「葡萄酒管家」稱號的劉善農老師，結合中菜與葡萄酒雙重元素大玩創意，為食家饕客帶來舌尖上的感動。

紫艷中餐廳行政主廚鄔海明分享，新鮮「食材」是創造料理美味關鍵。全新秋季菜單以湯品「蟲草花燉龍膽魚湯」拉開序幕，湯底以黑毛豬、放山雞為基底，加入龍膽石斑魚骨、魚頭及聖品蟲草花燉煮，上桌湯頭清澈見底，輕啜一口滾燙高湯，菌菇香氣直衝腦門，口感清爽不油膩。

特色料理「金銀蛋濃湯浸澎湖絲瓜」將絲瓜切成塊狀，以鹹蛋與皮蛋鹹香風味凸顯絲瓜清甜感，讓人愈吃愈涮嘴，劉善農推薦與「維歐尼耶白酒（YALUMBA EDEN VALLEY VIOGNIER）」一同品嘗，此酒款來自澳洲酒莊YALUMBA，葡萄經橡木桶10個月發酵，入口酸值明亮清爽，花果香濃郁，尾韻柔美順暢，能有效提升絲瓜甜度。

「烏龍茶香煎圓鱈魚排」主廚嚴選每隻15至20公斤阿拉斯加圓鱈入饌，先以烏龍茶湯調和醬汁浸漬後香煎，佐以酥脆茶葉片，微鹹醬汁與扎實魚肉譜出美味圓舞曲。另道「火腩支竹炇澎湖龍膽尾翅」，以澎湖龍膽石斑為主角，先炸後燜，再加入燒肉、腐竹小火炇煮，魚皮Q彈富含膠原蛋白，深受女性消費者喜愛。

「芹蓮野菌炒澎湖明蝦球」強調品嘗食材原味，選用每隻120公克澎湖大明蝦，搭配芹菜蓮藕以清炒方式呈現。劉善農分享，使用紅酒搭海鮮較為少見，唯有新鮮海鮮才能與紅酒完美結合，產生畫龍點睛效果，特選「施赫紅酒（LUCA SYRAH）」酒體飽滿厚實，在日光下展現如寶石般紫紅色澤，孕育自露卡酒莊，初嚐水蜜桃馥郁香氣繚繞舌尖，尾韻微辛辣感與煙燻味充斥，適合搭配海鮮享用。

酒款「培瑞酒莊隆河精選紅酒（FAMILLE PERRIN RESERVE COTES DU RHONE ROUGE）」口感豐沛，擁有焦糖、胡椒、香料與野生紅漿果香氣，單寧柔順細緻，搭配餐點「西施泡飯」別有一番滋味。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有愛健康！

(中時 )