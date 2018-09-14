FENDI旗艦店開幕 人妻賈靜雯、蔡詩芸搶先為老公採購

2018年09月14日 19:30 中時 陶福媛

鄭元暢穿FENDI大衣出席開幕派對，帥帥臉蛋不冒汗，十分專業且不以為苦。(粘耿豪攝）

李國毅入圍金鐘獎，出席FENDI派對順便挑選出席金鐘獎的紅毯戰袍。(粘耿豪攝）

蔡詩芸自詡了解老公王陽明的時尚品味，身材維持的很好，且「不穿更好！」。(粘耿豪攝）

FENDI台北101最大旗艦店重新改裝開幕，新店擴大男裝規模、增設女裝VIP包廂和皮草訂製服務，讓消費者享受更尊榮的購物經驗。開幕派對邀請賈靜雯、鄭元暢、李國毅與會，蔡詩芸則擔任派對的客座DJ，熠熠星光為FENDI店更添光彩。

賈靜雯透露老公修杰楷近來密集出席時尚活動，眼光愈來愈好，連網購也是眼光神準。她來FENDI之前，修杰楷就叮囑她順道看一下FENDI男裝，但她擔心沒猜中老公的心思，因此會把FENDI男裝用手機拍下來先傳給老公看，以免買錯。

擔任FENDI派對DJ的蔡詩芸，自詡很了解老公王陽明的時尚品味，而且老公身材保養的很好，穿FENDI男裝一定很帥，「但不穿更好啦！」

鄭元暢身穿FENDI冬季大衣出席盛會，笑說以前當模特兒時就已習慣夏天穿冬衣，因此不以為苦。成為名人後，平日工作有經紀人陪伴，鄭元暢只帶手機、鑰匙和太陽眼鏡就出門，戲稱是「三寶」，連錢包都不帶。

今年入圍金鐘獎的李國毅最近已忙著尋覓金鐘戰袍，對於是否能拿下星光紅毯第一帥，李國毅不在乎，「帥是一時的，（得獎）榮耀才是永遠的！」

為慶祝FENDI台北101旗艦店開幕，獨家推出新款獨賣Peekaboo

Defender FF標誌Regular和Mini尺寸，另有FENDI Runway鑽表，表盤以鑽石鑲嵌倒轉的F字母，同樣也是店上獨賣。

(中時 )