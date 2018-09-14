與青年創業家對談 黃偉哲：政府帶頭做孵化器

2018年09月14日 19:55 中時 曹婷婷

民進黨台南市長參選人黃偉哲今日於成功大學越生講堂，與「Dcard」共同創辦人簡勤佑、「圖文不符」創辦人張志祺、《電商從0到1》作者劉家昇舉辦青年論壇，除了傾聽青年分享創業的辛苦經歷，也表示政府應該要做創業「推手」，讓新創事業存活率更高，如何提升新創事業存活率，用實驗精神一步步打開政府法規的限制，是政治人物必須努力的方向。

這場論壇吸引成大師生聽講與提問，場面相當熱絡。簡勤佑以自己創辦全台超過百萬會員的網路論壇Dcard為例，最初不過是想要創造一個校內交友平台，提供大家一個午夜配對的機會，後來決定創業後，利用假日多學多做，最後在企業創投支持下，網站逐步擴張到今天的規模。

張志祺分享從設計走向創業的過程，他鼓勵在場學生多摸索興趣，並在每個階段深思熟慮，做出當下最好的選擇，「當有一天回首過去，會發現過去的每個點都連成一直線！」

劉家昇大三時不顧家人反對，到街頭擺攤賣堅果，日後走入電商，甚至到新銳的網路公司實習，之後才開發出臉書行銷機器人，鼓勵在場學子勇敢踏出第一步，勇於挑戰新事物，才能獲得新的技能與資源。

黃偉哲說，文官體系在防弊設計下，往往流程複雜、規矩繁多，台灣的官僚把關似乎有點太嚴格，政治人物要思考如何突破科層限制，協助「開綠燈」讓新創事業快速向前走。他以科技部科專計畫為例，政府投資的所有科技專案，僅1-2%能拿到專利並被收購或量產，如何提升新創事業的存活率，是政治人物必須努力的方向。

成大工科系黃吉川講座教授也於現場提問，政府對新創事業或青年創業，應該在何種情況下幫忙？黃偉哲以曾火紅的蕃薯藤入口網站為例，說明創業應該省視時機，不能完全怪政府，他另也也以台積電為例，政府適時介入，引導人才與技術返台設廠，才能讓創業家與政府形成「伯樂找到千里馬」的關係。

(中時 )