花蓮》代理縣長確定了 地方綠營大老：他是誰？

2018年09月14日 20:02 中時 張祈

前縣長傅崐萁今下午在縣府與昔日同仁道別、喊話，逐一向各處室同仁握手致意。（張祈翻攝）

前縣長傅崐萁今下午在縣府與昔日同仁道別、喊話，逐一向各處室同仁握手致意。（張祈翻攝）

行政院今下午公布由現任法務部次長蔡碧仲接任花蓮縣代理縣長，將於17日正式上任，打破原先外界點名的兩位民進黨在地人選，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛回應，尊重中央決定；另一位被點名的國策顧問盧博基則說，「他是誰？」。

許傳盛指出，過去在院會經常與蔡碰面，相處印象不錯，蔡出身法務背景，對公務系統也有經驗，符合短期執政需求，且年底大選將到，蔡碧仲的加入對反賄選宣導也有一定的助益。盧博基面對媒體詢問，先是愣了一下說「他是誰？」，接著趕緊改口說，尊重中央決定，他也透露，莫名被點名代理人選後，這幾天關心電話接不完，總算宣布正式的代理人選了。

行政院公布時間，前縣長傅崐萁人在縣府與昔日同仁道別、喊話，逐一向各處室同仁握手致意，縣府員工也夾道歡送傅崐萁，加油聲此起彼落，傅安慰大家「忍耐一下、委屈一下」，並高喊「短時間不要懼怕，馬上就會安定，很快就會光復回來看大家，我只是暫時休息」，對於新任代理縣長人選，傅崐萁並未回應；秘書長顏新章則說，尊重、支持且服從中央決定。

選戰最後關鍵，中央派出「拔管大將」蔡碧仲空降花蓮，外界接解除是要「嚴查賄選」，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏則出，「不擔心蔡來查賄！」目前藍營候選人選情穩定，他強調，國民黨沒錢，就靠體力跟勞力勤走基層，也提醒參選人和支持者要清白參選、防範奧步。

此外鄒永宏也為地方民進黨人士抱屈，認為空降代理縣長不尊重地方，且蔡非花蓮人，跟地方沒有連結，憂心只依中央政策砍砍殺殺，地方民意恐難被聽見。

(中時 )