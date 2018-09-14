中秋大烤宴Buffet！ 5星飯店「小戰斧」肋骨牛排痛快吃

2018年09月14日 20:34 中時 何書青

餐廳內將有長達2公尺的烤台區，備妥各式頂級肉品、現流海鮮及當令時蔬。（台北晶華酒店提供）

一年中最有理由大口吃烤肉的中秋節假期就要來臨，不想在為了吃烤肉在外頭風吹日曬的民眾，不妨到飯店裡的餐廳，享受高檔食材BBQ2大餐。台北晶華酒店的超人氣自助餐廳「栢麗廳」，將在22日至24日推出「中秋大烤宴」，將在長達2公尺的烤台區，由主廚率領團隊親自備妥近20款頂級海鮮肉品，搭配了4款精心調製的可口醬料，大啖美食之餘還能無限暢飲台灣啤酒。

栢麗廳所推出的「中秋大烤宴」的一大亮點是在現場供應各式頂級燒烤食材，最霸氣登場的主角是重達1.5kg、擁有「小戰斧」之稱的肋骨牛排，肉質鮮嫩柔軟，連炙得焦香的骨邊肉也讓人允指回味。另外還有厚切羊排、松阪豬、雞腿排、鹹豬肉等佳餚，讓無肉不歡的饕客們都能吃個過癮。

生猛海鮮類有白蝦、螃蟹、透抽、鯖魚等選項；時令蔬菜則包括珍珠玉米、彩甜椒、迷你胡蘿蔔、綜合野菇等烤肉必搭款，各種豐美食材透過火山石進行燒烤，更健康之餘，也兼具美味。主廚團隊還精心調製出多款烤肉醬料，有日式照燒醬、韓式烤肉醬、羅勒青醬、香草薄荷醬4款刷醬，讓肉品、海鮮或蔬菜的美味1秒升等。「中秋大烤宴」將於22日至24日每日舉辦，1日分為午餐、晚餐餐期，價格皆為1390元＋10%。

(中時 )