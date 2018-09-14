亞洲中秋烤肉節 全聯烤出泰、日、台風味

2018年09月14日 20:36 中時 郭家崴

全聯紐西蘭的半殼淡菜，約250g、78元。（全聯提供）

金蘭蜜汁烤肉醬，240g、48元，第2件5折。（全聯提供）

全聯月餅7月20日起預購，約26款中秋月餅沒有漲價，還有多款團購禮盒9折起，至今業績較去年同期增1.5倍，即日起至27日在門市也推出21支月餅商品，15日和16日會在部分門市舉辦試吃活動，預計透過實際體驗，業績將會再有一波彈跳，預計節日前1周是高峰期，業績可望翻2倍。

今（14日）起趁買氣正熱，於27日前同步舉辦「亞洲中秋烤肉節」可自選醬料、食材、飲料，享受泰、日、台3種風味。為讓懶人也可輕鬆烤，去年約賣70公噸的醬漬肉，21日至27日再於83間門市設置中秋限定的「醬漬肉專區」，有醬漬澳洲穀飼牛小排、豬里肌肉片、BBQ二翅/雞小腿等；還首度推出醃漬入味熟製食材，碳烤奶油玉米棒、肉博士蔥燒雞肉捲、客家鹹豬肉等，稍微烤過就可食用。

期間原有單筆滿200元送1枚瑞仕鑽石鍋印花外，買2個指定烤肉用品或1件指定禮盒加贈印花1枚起；也祭出75款飲料與啤酒搶搭中秋烤肉商機，如台啤秋柚啤酒、Buckskin柏克金德式小麥啤酒/黃金拉格啤酒，指定商品有買一送一、加1元多1件、第2件5折等優惠。（飲酒請勿過量）

(中時 )