女足的辛酸還有！助理教練兼當洗衣婆

莊淑美（前排中）是中華女足前助理教練，圖為去年她隨隊至巴勒斯坦參加亞洲盃資格賽。（球員提供）

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中時電子報
／特稿

中華女足在亞運集訓期間遭欠薪3個月，以及教練團、後勤支援的種種亂象，日前發難盼獲外界重視。其實女足的辛酸不止於此，由於國家隊一直沒有專職管理，據了解，前助理教練莊淑美還得兼當管理、幫教練團「洗衣服」，以及處理許多教練職務外的行政事務，才會在今年3月毅然辭職離開。

亞運女足遭欠薪3個月！

中華女足新聞專輯

「女足的無奈誰體會！當女足球員未領薪資時，我也是，也必須代墊餐費！」莊淑美說。

莊淑美受訪時表示，作為教練在國家隊卻被要求當管理，不合理的工作包括替幫教練團洗衣服，還有核銷球隊開銷等眾多行政事務。而且球隊集訓結束，還得立刻到足協幫忙工作，車費、住宿都要自理。

莊淑美也是國腳出身，從去年初的亞洲盃資格賽，她就是總教練柳樂雅幸麾下的助理教練，可說是最熟悉女足國家隊事務的人。台北世大運後柳樂未獲續聘，莊淑美從去年10月幫忙代理女足總教練一職，母隊台中藍鯨總教練堀野博幸（後來成為國家隊教頭）要求她必須離開藍鯨。

「接下來就是沒有薪資的『幫忙』，唉，女足圈真的太折磨人。」莊淑美透露，她今年3月離開中華隊之後，相關工作費也是跟遭到欠薪的球員一樣，到5月才拿到。

幫教練團洗衣服這件事，很多球員也看不下去。而要負擔很多行政雜務，則是許多代表隊助理教練的心聲。就連「足球貴公子」陳昌源，過去也曾替男足助理教練叫屈，「你們要處理那麼多雜事，怎麼教球？」

國家隊集訓，特別是像亞運等與綜合運動賽會有關的代表隊，涉及與國訓中心的行政事務，包括裝備與薪資的發放，專職管理其實非常重要，往往卻由助理教練兼任，造成行政事務和教練工作都沒辦法做好。這次亞運女足發生欠薪狀況，並不令人意外。

中華男足在前英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）任內，則要求一定要有一名專職管理，最好是足協職員，行政流程無礙，再加上兩位裝備管理，也因為如此，才能讓球員、教練專注於球場上的表現就好。

事實上，就連前教頭陳貴人執教時的中華男足，也只有比賽才能配管理，平時訓練期間仍由助理教練兼任。在這次懷特率領男足取得成功後，充分顯示必須要有專職的後勤團隊，才能讓建立一個成功的團隊，終結「洗衣婆」的辛酸。

(中時電子報)

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