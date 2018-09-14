陳怡蓉《雙城》舊金山追愛 意外撞見小三

陳怡蓉雨中漫舞。（青睞影視提供）

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陳怡蓉和施易男。（青睞影視提供）
施易男客串。（青睞影視提供）
溫昇豪（右）。（青睞影視提供）

剛生產完、正坐月子的陳怡蓉，最近和老公準時看自己主演的電視劇《雙城故事》，笑說「老公在電視機旁看著我跟別人談戀愛」。劇中陳怡蓉遠赴舊金山追愛，到男友家按門鈴卻撞見洋妞小三開門，小三甚至留她下來共度晚餐。陳怡蓉說，「現實生活中我是個要求對方要給我百分百愛的人，若是發現對方有百分之零點零一的心沒在我身上時，會立刻轉身就走。」

施易男在《雙城故事》飾演陳怡蓉未婚夫，陳怡蓉回憶一場淋雨戲，當時寒流來襲，她因劇情需要，在雨中旋轉漫舞，「當時淋了一個早上的雨，慶幸那時還沒有懷孕，這場戲一拍完，『好朋友』剛好來」。另一場是陳怡蓉踢到曾珮瑜的腳，結果五體投地跌落地上，導演回憶，「當時不知道怡蓉已經懷孕，現在想起來實在太嚇人。」

有無在異地生活水土不服的經驗？陳怡蓉透露一次在新加坡拍戲時，因酷愛新加坡特產美食叻沙麵和椰子汁，拍戲時幾乎天天吃，結果回到台灣竟得了慢性腸胃炎，半年瘦了快4公斤。曾珮瑜則在加拿大求學時，因當地食物偏生冷，導致水土不服，生了一場大病，近2個月狂瘦10公斤。

溫昇豪在《雙城故事》飾演傳統顧家又負責任的台灣男人，吃苦耐勞任命，與曾珮瑜有相當多東西文化差異的對手戲，劇中他帶著曾珮瑜體驗台灣文化，嚐遍夜市美食，飽覽各地美景，劇裡溫昇豪帶她體驗端午文化，還在她臉上畫一個「王」字，打趣說可以去晦氣，讓她半信半疑地相信。

《雙城故事》已於公視、民視、八大接力播出、myVideo為本土OTT平台獨家跟播，Netflix同步於上線。

(中時 )

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