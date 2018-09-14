負離子床墊輻射超標76倍恐致癌 專家：問題在「它」

2018年09月14日 20:26 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

行政院跨部會日前抽查市售「負離子床墊」，發現兩品牌「貝多麗」及「展驛」的床墊輻射劑量分別超標76倍及3倍之多；問題就出在負離子粉中的「獨居石礦石粉」有釷系、鈾系天然放射性物質，當負離子粉濃度過高，釋出的氡氣恐有致癌疑慮。

行政院這次展開調查是因為今年（2018年）5月韓國爆出負離子床墊輻射超標，雖然國內沒有進口出問題的「Daijin」公司所生產的床墊，卻也意外發現國內竟有2家業者的負離子床墊輻射超標，製作方式主要是在床墊中添加負離子粉。

近年來不少產品都會掛上「負離子」一詞，舉凡吹風機、空氣清淨機、織物、或床墊，只要和負離子沾上邊，似乎就多了神奇功效，價格也翻倍不少，而所謂的功效，大抵不脫淨化空氣、安定心神、促進新陳代謝、提升免疫力等，用在床墊上據說能提升睡眠品質。但「負離子」真有這麼神奇嗎？

瀑布的水分子與空氣摩擦會產生許多負離子，一般認為，負離子能使人心神安定，有不少好處。圖片來源：shutterstock

「元氣離子」 效果因人、環境、濃度而異

紡織產業綜合研究所原料及纖維部副主任安大中表示，「負離子」顧名思義就是帶負電荷的離子，通常在經過摩擦、震盪之下，較容易釋放出負離子，最常見是瀑布的水分子與空氣摩擦產生；另外，有些礦物也會釋放負離子。

一般認為，空氣中的粉塵、塵埃有較多正離子，負離子則能使人感到舒適愉快，因此，在日本也稱正離子為「疲勞離子」，負離子則是「舒適離子」、「元氣離子」或「空氣中的維他命」，也因此專家學者多鼓勵人們走進大自然，享受森林浴。

雖然負離子看來好處不少，而且濃度也確實能夠被測量出，但消基會檢驗長凌永健教授強調，除了空氣清淨機產生的負離子，已被證實可以消減空氣中的有機污染物、細菌等生物汙染物之外，目前少有明確證據顯示負離子應用在日常用品中具特定功效，假使業者宣稱有某種功能，必須提出檢驗報告及科學依據。

安大中表示，負離子的效果會受到個人體質或感受、環境、及濃度而有差異。以瀑布周遭來說，濃度1cc可能含有多達10萬顆以上的負離子，但如果日常用品產生的負離子1cc中只有幾百顆，效果當然不能相提並論；加上個人感知不同，效果也就見仁見智。這也是為何國際上並未訂定負離子應達多少濃度才有效果。

「負離子的效果也並非永遠存在，必須不斷補充，」安大中說，負離子在與微塵等正離子經過吸納、中和等作用，對人體具有緩和效果，好比藥物進到人體也是經過中和作用才有藥效，但一段時間後會慢慢消退，必須再次服用藥物。

負離子本身安全無虞 材料卻可能釋出其他物質

但這次的新聞事件更讓人關注的恐怕是負離子的安全疑慮，不過，安大中澄清，「負離子本身沒有問題，有問題的是激發、釋放負離子的『材料』。」

安大中表示，能夠釋出負離子的物質相當多，以織物來說，較常使用電氣石、氧化鋅或氧化鈦，都是很安全的材料；吹風機和空氣清淨機裏頭也會有材料，透過電能使其摩擦、震盪產生負離子，效果更明顯。而大廠牌使用的材料通常較有保障，比較沒有安全疑慮。

這次出包的負離子床墊，問題就在於它所使用的材料「礦石粉」還會釋出其他物質，含有釷系、鈾系天然放射性物質，在衰變過程中會產生和釋出氡氣。凌永健表示，氡氣是放射性元素，在衰變過程中會釋放輻射能量，美國測量發現，氡氣是造成當地住家環境中輻射超標最主要的原因之一。

因此，民眾倒也不必一竿子打翻一條船，見到負離子產品就心生畏懼，安大中建議，積極做法應該是業者及相關單位在檢測負離子的含量時，也要一併檢驗其輻射，否則消費者恐未蒙其利、先受其害，得不償失。

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(中時電子報)